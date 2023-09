Ricardo Darín habló luego de la dura crítica de Luis Brandoni: «Estoy anonadado, con dolor en el alma»

Ricardo Darín se mostró «anonadado» y con «dolor en el alma» por la dura crítica que Luis Bandoni le hizo a él y a la película «Argentina, 1985». Para el reconocido actor, las palabras de Brandoni «no tienen pie ni cabeza».

«No pienso contestarle a Luis porque estoy anonadado todavía, con dolor en el alma. No pienso responder a esto, porque me parece que es contribuir a una cosa que no tiene ni pies ni cabeza«, declaró Darín al diario Clarín.

«No sé de dónde surge, no sé qué le pasa. La verdad, estoy… Como muchas otras personas, estamos estupefactos, esta es la realidad. No me voy a subir a esto, porque es un delirio«, agregó el protagonista de «Argentina, 1985».

Luis Brandoni había sorprendido en las últimas horas por criticar duramente a Ricardo Darín por la película competidora del Oscar.

El actor, de 83 años, integra actualmente la lista de Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio. Brandoni y Darín protagonizaron juntos el éxito “Mi cuñado” en televisión y recientemente trabajaron en «La odisea de los giles», en 2019.

Por qué Luis Brandoni criticó a Ricardo Darín

Para Luis Brandoni, el referente de Juntos por el Cambio, la producción dirigida por Santiago Mitre era una «canallada» porque en el film no se mostró el rol que tuvo el expresidente Raúl Alfonsín al conformar la Conadep.

«¿Cómo carajo hiciste Ricardo para hacer esa película que es una canallada? Si no figura Alfonsín«, había declarado Brandoni a El Sol.