Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía uruguaya y respondió a quienes lo criticaron: “Odiadores a dormir”

"No me fui a vivir a ningún lado", aclaró Darín.

Ricardo Darín obtuvo la ciudadanía en Uruguay. La noticia se viralizó en medio de la compleja situación económica que atraviesa Argentina. Sin embargo el actor aclaró que mantiene su residencia actual y se refirió al tema en su cuenta de Twitter.

«Perdón por la molestia. Solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningún lado que no sea mi casa. Sigo pagando impuestos en mi país como lo hago desde hace 50 años. Odiadores a dormir, es tarde«, escribió Darín en sus redes sociales ante el rumor de mudanza a Uruguay.

“Fui a hacer los documentos. Ya está. Ya tengo los definitivos. Ahora los tengo que renovar cada tres años”, había confirmado días atrás el actor a una radio uruguaya.

Perdon por la molestia , solo quiero aclarar que no me fui a vivir a ningun lado, que no sea mi Casa . Sigo pagando impuestos en Mi Pais , como lo hago desde hace 50 AÑOS.Odiadores a dormir , es tarde . — Ricardo Darin (@BombitaDarin) July 19, 2022

La reacción de Darín se da ante algunos famosos que han decidido marcharse a Uruguay por la crisis económica que atraviesa Argentina. Una de ellas fue Susana Giménez que se instaló en Punta del Este en 2020. Otro recordado caso fue el de Marcos Galperín, dueño de Mercado Libre.