Ricardo Darín se sacó una foto junto a Tom Cruise en la previa a los premios Oscar

Con la nominación de «Argentina 1985» a los premios Oscar como mejor película internacional, las imágenes de los protagonistas nacionales junto a mega estrellas de Hollywood son casi un hecho. Eso le sucedió al director, Santiago Mitre, y al actor, Ricardo Darín, durante un típico encuentro que se realiza todos los años antes de la ceremonia oficial del máximo evento del cine mundial.

Si bien el acto de entrega de las estatuillas más importantes de la industria se llevará a cabo el próximo domingo 12 de marzo en el Dolby Theathre de Los Ángeles, el pasado lunes se realizó el denominado almuerzo de los Oscar (Oscars Nominees Luncheon, en inglés) en Beverly Hills. Allí, las máximas estrellas se muestran juntos en un acto de camaradería.

Así fue como se logró la foto que rápidamente se viralizó y revolucionó las redes sociales. En la imagen se puede ver como Santiago Mitre y Ricardo Darín abrazan uno de cada lado a la mega estrella de Hollywood, Tom Cruise.

El protagonista de «Top Gun: Maverick» era de las figuritas difíciles de la ceremonia ya que todos querían un foto con él. Ninguna de las figuras que dijo presente en el almuerzo se quiso perder tener un recuerdo con reconocido artista. El actor está nominado al Oscar después de 24 años gracias a su papel secundario en «Magnolia«.

Santiago Mitre, Tom Cruise y Ricardo Darín en la previa a los Oscar.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles. El filme protagonizado por Darín y Peter Lanzani competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda por el premio a mejor película internacional.