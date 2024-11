Sabrina Rojas dijo que Luciano Castro se mensajeaba con Griselda Siciliani cuando ella estaba embarazada: «en la vida todo vuelve»

Desde que Luciano Castro y Griselda Siciliani anunciaron su relación la ex de la actor, Sabrina Rojas, viene lanzando afilados darnos contra la pareja. En un comienzo muchos aseguraron que se trataban de simples celos porque la conductora no superaba a su exmarido. Sin embargo, Rojas hizo una impactante confesión en vivo que aclaró el porqué de su enojo con la actriz de «Envidiosa».

Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani: «Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés»

Sabrina Rojas aclaró porque tiene un problema con Griselda Siciliani, la actual pareja de su exmarido, Luciano Castro. En el programa que conduce, Pasó en América, la actriz vio un tape de Natalie Weber opinando de su relación con Castro.

“Queremos saber por qué Sabrina es tan tóxica, porque no le cae bien ninguna”, cuestionó Weber. Ante esto, Rojas aclaró: “No es que me caen mal. Florcita (Vigna) fue más que bienvenida a la vida de Luciano. Después pasaron cosas. Ella opinó de mi maternidad y las cosas se rompen. Pero fue re bien bienvenida”.

“Griselda nunca iba a ser bienvenida porque tengo una historia previa(…) No es que no me viene bien nada. Yo con mi exmarido ya sané… Pero con ella me la recontra agarré y estoy en un momento en el que nada me importa”, continuó Sabrina.

“En otro momento hubiera dicho ‘no, no voy a quedar como una escandalosa’. Ahora digo lo que pienso. Me preguntás, hablo. Bastante finjo demencia”, siguió picante. En ese momento intervino Tartu, su co-conductor: “Pero medio que se confunden las épocas. ¿Lo de Luciano y Griselda fue hace 19 años o 17?”.

En ese momento la ex de Castro confesó tda la verdad: “Del lado de ella había una obsesión. Yo estaba casada, embarazada y ella mensaje, mensaje, mensaje. Después si pasó algo o no, que supongo que sí, ya eso no lo sé. Pero en la vida todo vuelve«. Luego, la actriz concluyó durísima: «Un día sos novia, otro día sos amante y a veces al revés”.