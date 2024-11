Wanda Nara le declaró su amor a L-Gante en un vivo de Instagram: ¿Qué le dijo?

Luego de rumores y de varios idas y vuelta, L-Gante brindó entrevistas este lunes en los que charló de Wanda Nara, y luego ambos realizaron un vivo de Instagram para confirmar su noviazgo.

Wanda Nara y L-Gante a los besos en un vivo de Instagram

La mediática primero sorprendió al acompañar al cantante de cumbia a la nota que realizó con Jorge Rial en C5N. Fue el propio conductor el que advirtió que ella se encontraba detrás de cámara durante la entrevista, aunque no aceptó salir en vivo.

Luego, ambos protagonizaron un vivo de Instagram donde se mostraron a los besos mientras charlaban con sus seguidores.

Wanda Nara a los besos con lgante y le dice "te amo" pic.twitter.com/gsnh3nNRVz — Mai.chismesyfashion (@chismesyfashion) November 5, 2024

“Si llegamos a los 50 mil en el vivo, le como la boca acá no más”, anticipó Elián Valenzuela. Y si bien no llegaron al objetivo, él procedió a besarla. “Es que no aguanté más”, se justificó.

Como para que quede bien clara la relación, la conductora de Telefe le preguntó en pleno vivo si lo amaba. “Te amo”, le confesó ella, para que él volviera a besarla.