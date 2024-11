Sabrina Rojas no suelta a Luciano Castro: ahora, apuntó contra Griselda Siciliani

Sabrina Rojas siempre fue directa con sus declaraciones y no tuvo problema en exponer que le caían mal ciertas actitudes de Flor Vigna, cuando estaba en pareja con Luciano Castro, el padre de sus dos hijos.

Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani: “Con ella tengo una cuestión de piel”

Ahora el actor está saliendo con Griselda Siciliani y parece que la nueva novia tampoco le cae demasiado bien. “Me parece una de las mejores actrices que tenemos en el país. Me parece espectacular, es muy divertida cuando la ves en las notas”, comenzó para intentar ser amable.

Sin embargo, después contó lo que realmente siente por ella: “Yo tengo una cuestión de piel con ella por cosas de la vida, por un montón de cosas. No me gusta caretear y tampoco quiero armar un escándalo… Entonces, me parece que definirlo, tengo una cuestión de piel y es muy loco como a veces la vida da vuelta las cosas”.

“Todo vuelve. ¿Viste cuando tenés energías que no…?”, continuó, entonces Ángel de Brito que la entrevistó en Bondi quiso saber si Castro la había engañado con ella. “No voy a decir cosas”, respondió.

Cuando Luciano Castro y Griselda Siciliani anunciaron su noviazgo, Sabrina le había mandado un mensaje público a la protagonista de “Envidiosa”: “No le saquen el puesto a Castro de picaflor. Yo creo que, de todas las que pasamos, ninguna salió invicta. Así que, Gri, crucemos los dedos para que seas vos esta vez y que no te suceda”.

Yanina Latorre apuntó contra Sabrina Rojas

“Cuando hablé de intimidad no hablé de lo que hacían en la cama, papu. La intimidad es todo. Para mí, Luciano Castro es Luciano; ‘el Gordo’ le decís vos. No escuché a otra persona decirle gordo. Yo creo que vos ahí estás todo el tiempo marcando terreno porque cuando le decís el gordo es tu marido”, comenzó picante la panelista.

Y remarcó: “Igual no sé qué carajo hablas de mí. Nunca dije que mentías, nunca te critiqué y te defendí siempre. Todo el mundo dice que sos tóxica, pero yo digo que no; todo el mundo dice que ayudaste a cortar el vínculo de Castro con Flor Vigna, y yo digo que no porque te banco, sos la madre del pibe”.

“Si querés pelear, que alguien te levante o poner este descargo en tu programa pedorro, tomá. ¡Bienvenido sea! Hace una semana que lo único que hacen en tu programa es pasar informes sobre Luciano Castro y vos ‘dale gordo, gordo, gordo...’. ¡Decile Luciano!», continuó enfurecida Yanina Latorre.

Y dejó en claro: «Igual a mí me chupas un huevo y cómo le digas, pero la verdad que te defiendo siempre. Sos bastante injusta. Elegiste la menos indicada para pelearte, mañana te acabo”.

«La gente le dice Luciano Castro no el gordo Castro. Aparte lo dije bien, no desde la crítica. Siempre te defiendo, decís una cosa y ya se enloquecen», concluyó la panelista.