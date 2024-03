Sabrina Rojas durísima con Flor Vigna: «No le tengo mucho respeto a la gente que se filma llorando»

Después de una mediática separación con Luciano Castro, la bailarina y cantante Flor Vigna habló sobre Sabrina Rojas, la ex del actor, y aseguro que ella fue uno de los motivos para que termine la relación.

Ante estos dichos Rojas fue consultada por los periodistas de LAM sobre porque Vigna hizo dichas afirmaciones. “No sé, que diga ella. Y si ya anda diciendo que sí, que explique por qué me metí, de qué manera. Me causa intriga» comenzó diciendo Sabrina.

«Te juro que estuve a punto de llamarla para decirle ‘¿Qué pasó? ¿Qué me perdí?’ pero después dije ‘ya no está más ni en mi vida, ni en la de mi familia’. Tal vez si se reconcilian bueno, lo hablaremos” continuó.

Luego, cuestionó el momento que eligió para hablar sobre lo sucedido: promocionando su nueva canción «Puedo solita».

“Se guardó dos meses y salió justo a decir todo esto cuando tenía que presentar su canción. Dice que padece el medio pero tira bombas. Si vos padecés el medio te cuidás mucho con lo que decís, para que no te levanten, para no repercutir» acusó Sabrina.

“No vale ni la pena llamarla. Le pierdo el respeto cuando lo hace justo lanzando una canción y la verdad no le tengo mucho respeto a la gente que se filma en selfies llorando» criticó Rojas a Vigna de forma contundente.

«Yo no suelo llorar en cámara ¡y no me filmo llorando! Puedo estar hablando en cámara y largarme a llorar, contar algo en Instagram y de repente en el relato llorar genuinamente, pero filmarme mientras lloro no se me ocurrió nunca. Ahí dije ‘no tiene sentido llamar a nadie, esto es una puesta en escena” concluyó.

Qué motivos dio Flor Vigna sobre su separación de Luciano Castro y como vinculó a Sabrina Rojas

En febrero, en diálogo con Paula Varela, periodista de Socios del Espectáculo, Flor Vigna habló sobre las razones de su separación.

«Lo que me dijo ella es que ‘fue la primera vez en mi vida en la que me involucré con un hombre que tenía una ex y que con esa ex también tenía hijos. Pensé que podía con todo eso, que podía sacar ese tema adelante, pero al final no, no pude, fue imposible’» señaló Paula Varela sobre el intercambio con Flor Vigna.

Varela agregó que Flor Vigna indicó que «cada vez que me metí ya sea para mediar, para interceder o para intentar acercarlos o armonizar terminé mal y salí herida». «Estaré rota pero nunca vaga» agregó la cantante en ese diálogo.

«Según lo que me dijo ella, parece que Luciano (Castro) y Sabrina (Rojas) no se estarían llevando de las mejores formas» concluyó Paula Varela sobre las reflexiones de Flor Vigna.