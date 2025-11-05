Sabrina Rojas lanzó una picante indirecta a Luciano Castro tras verlo en la Marcha del Orgullo

La conductora Sabrina Rojas volvió a acaparar la atención en redes y medios luego de dejar un comentario con fuerte tono irónico dirigido, según interpretaron muchos, a su exmarido Luciano Castro.

Todo ocurrió en su programa Pasó en América, donde, al presentar un informe sobre la Marcha del Orgullo realizada el sábado 1° de noviembre, Rojas lanzó una frase que no pasó desapercibida:

Sabrina Rojas no se guardó nada: el comentario sobre Luciano Castro que se volvió viral

“Sí, estuvo un montón de gente en la Marcha del Orgullo… que estaría bueno que esté en otros lugares también”, dijo entre risas y con evidente doble sentido.

El comentario surgió justo después de que se viralizaran las imágenes de Luciano Castro y Griselda Siciliani participando juntos del evento, lo que desató rumores y especulaciones sobre la relación entre ambos.

Su compañero Augusto “Tartu” Tartúfoli intentó mantener el tono relajado del momento, pero no pudo ocultar una sonrisa cómplice al percibir la indirecta de Sabrina, quien hace algunos meses había cuestionado públicamente a Castro, tildándolo de “padre poco presente”.

El actor, por su parte, se mostró en la Marcha del Orgullo acompañando a la comunidad LGBTQ+, en una jornada de celebración por la diversidad y la igualdad. Las fotos y videos del actor junto a Siciliani recorrieron las redes en cuestión de horas, despertando la reacción inmediata de su ex.

De esta forma, Sabrina Rojas volvió a dejar en claro que, aunque su separación fue hace tiempo, la tensión con Luciano Castro aún no termina de apagarse, y cada aparición pública del actor parece reavivar el fuego mediático.