Sabrina Rojas sobre Flor Vigna: «hay cosas que no comprende… No sé si de la vida adulta, pero de la vida familiar»

Tras la pelea que se instaló cuándo Flor Vigna aseguró que Sabrina Rojas había tenido mucho que ver en su separación de Luciano Castro y después de varios posteos cruzados, las actrices tuvieron una charla para limar asperezas.

Sabrina visitó el piso del programa LAM, para promocionar su vuelta a la TV con el ciclo de resumen Pasó en América, y dio detalles de una conversación telefónica que al parecer no fue tan pacífica. “Estuvo bueno. Hablamos. No quiero decir quién llamó a quién, pero empezó picante la cosa. Empezó picante y después logramos entendernos. Lo conseguimos. Hablamos como una hora y media”.

En el programa de Ángel de Brito le preguntaron por qué habían hablado de “sanar”. “Ella tiene una sensación de algo y yo le tuve que explicar el por qué de un montón de cosas y yo le pregunté por un montón de otras que tal vez no me cerraban a mí. Logramos entendernos”, dijo.

“Yo creo que hay cosas que no comprende… No sé si de la vida adulta, pero de la vida familiar. Tuve que ir un poco para atrás en mi historia con Luciano para que ella comprenda cosas del presente. Que hay cosas de mí con Luciano que son con él y que no tienen nada que ver. No me importa con quién esté Luciano. Si se lo tengo que decir, se lo voy a decir o se lo voy a reclamar. No tiene que ver con quién esté”, se sinceró.

“¿Entendiste por qué ella dijo que se separaron por tu culpa?”, indagó Fernanda Iglesias. “Entendí la sensación que ella tenía. Por esa sensación yo le tuve que explicar un par de cosas que tienen que ver con el vínculo de madre y padre. Cuando lo escuché casi me muero. Me pareció un montón”, contó la actriz, que es madre junto al actor de Esperanza y Fausto.

“Eran detalles como ‘justo yo me estaba yendo con Luciano y vos justo llamabas’. Quiero que Luciano sea feliz. A mí me conviene que Luciano sea feliz. Si es con ella o con quien sea, está genial. Le tuve que explicar que capaz ella vive otra película con Luciano. Son relaciones distintas”, remarcó, dejando en claro que no tiene interés en reconciliarse con su ex. “Tal vez hubo teléfono descompuesto, pero no soy la mina que dice ‘el nene llora, te quiere ver y tiene fiebre’. Yo, cero eso”, resaltó.

“¿Es muy hincha como ex?”, volvió a la carga la periodista. “Tiene sus cositas, pero no como ex, sino como persona. Como marido era igual” “A veces a Luciano hay que guiarlo. Hay que decirle ‘¡no es por ahí, es por acá¡’. Me escucha. Lo mío no tenía nada que ver con su vínculo”, aseveró.

“Ella logró entender que no era con ella. Que ella, estaba al lado de él. Tampoco no sé qué le decía Lu. Yo no sé si él no quería ir a algún lado y puso como excusa que estaba con los pibes y a lo mejor no estaba. Saco conclusiones, somos dos mujeres y yo no sé qué es lo que dice o no dice”, se sinceró.

Sabrina afirmó que siente que el actor es su familia, pero que solo tienen relación por el bien de sus hijos. “Yo con Luciano no hablo más que para decirle ‘escuchame, tu novia acaba de decir…’”, lanzó, entre risas. “A Luciano lo conozco hasta los huesos. Lo miro y sé cómo está. No necesito ni que me diga nada. Estuvimos juntos 12 años”, concluyó Sabrina.

Flor Vigna apuntó contra Sabrina Rojas

Algo que sorprendió a todos fue que la artista responsabilizara a Sabrina Rojas (expareja del actor y madre de sus dos hijos) por la ruptura con Luciano Castro.

Según contó Paula Varela en Socios del espectáculo (eltrece) la bailarina acusa a la exmujer de Luciano Castro de haber sido la causante de su ruptura. “Lo que me dijo ella es que ‘fue la primera vez en mi vida en la que me involucré con un hombre que tenía una ex y que con esa ex también tenía hijos. Pensé que podía con todo eso, que podía sacar ese tema adelante, pero al final no, no pude, fue imposible’”, contó la periodista.

Varela agregó que Flor Vigna indicó que «cada vez que me metí ya sea para mediar, para interceder o para intentar acercarlos o armonizar terminé mal y salí herida». «Estaré rota pero nunca vaga» agregó la cantante en ese diálogo.