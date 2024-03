Aseguran que Sabrina Rojas y Luciano Castro están juntos nuevamente

Luciano Castro y Florencia Vigna dieron por terminada su relación de más de dos años en enero de este año. Si bien Luciano no relevó los motivos de la separación, Vigna aseguró en más de una oportunidad que la expareja del actor, Sabrina Rojas «tuvo un montón que ver».

Esto molestó mucho a la actriz, quién en diálogo con LAM dijo: «No sé, que diga ella. Y si ya anda diciendo que sí, que explique por qué me metí, de qué manera. Me causa intriga. No vale ni la pena llamarla. La verdad no le tengo mucho respeto a la gente que se filma en selfies llorando«.

Si bien Rojas insinuó que no tuvo ningún rol en la separación entre la bailarina y el padre de sus hijos, la afirmación de una panelista parecería indicar lo contrario.

Quién afirmó que Rojas y Castro estan juntos: los detalles

En diálogo con Mañanisima, Estefani Berardi dijo que Sabrina y Luciano le dieron una segunda oportunidad a su relación. Primero, lo contó Majo Martino en el piso: «Me escribe Estefi Berardi y me dice que Luciano volvió con Sabrina».

Luego, Berardi dio más detalles: «Esto yo lo sabía pero no lo comenté. Me parece lindo también. Creo que Sabrina y Luciano tienen un vínculo muy fuerte de muchos años y tienen hijos en común».

«También creo que Sabrina debe ser la única que lo aguanta, en el buen sentido lo digo, porque cada uno tiene sus mañas y sus formas» continuó contanto Estefi.

«Luciano tiene esto que se levanta a las seis de la mañana, que en las vacaciones le gusta ir a surfear. Y a él le gusta esa vida, con Flor Vigna lo he hablado, me ha contado que le gusta que lo acompañen en la temporada, y Flor tenía que cantar y hacer presentaciones en boliches» dijo Berardi.

Recientemente se la había vinculado a Rojas con el cantante de cuarteto Ulises Bueno. Esta es la primera vez desde su separación con Vigna que se lo víncula sentimentalmente con alguien a Castro.