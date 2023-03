Samid anunció un sorteo de un «asado para 10 personas» en Twitter

A través de un concurso particular, Alberto Samid anunció en su cuenta de Twitter que sorteará «un asado para 10 personas», al llegar a una determinada cantidad de seguidores.

«El que esté mas cerca de acertar que día y a que hora voy a llegar a los 75.000 mil seguidores se gana un asado para 10 personas», escribió el empresario de la carne.

Además, agregó: «Digo 75 mil porque tengo 75 años de vida. Vividos extraordinariamente». El tweet está cerca de llegar a los 1.000 comentarios y Samid tiene poco menos de 70.000 seguidores.

Recientemente, el empresario manifestó su fastidio porque no lo dejaron entrar a la cumbre del Frente de Todos en Merlo. «Me pareció horrible. Invita el partido y dicen vos si y vos no. Ahí se vio que alguien metió la mano para que yo no pueda entrar. Comprendo cómo son estas cosas, milito hace más de 50 años en la política así que no me voy a sorprender de estas cosas».

Sobre el precio de la carne, el exdiputado de la provincia de Buenos Aires, opinó que «todo lo que producimos en Argentina está barato, lo que están mal son los salarios: un trabajador tiene que ganar 1.500 dólares y un jubilado 1.000 dólares».

«La gente tiene que tener plata para gastar. La carne, comparado con cualquier otro alimento, tiene un precio muy razonable», añadió Samid.