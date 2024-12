Sandra se quiso ir de Gran Hermano, en medio de una crisis de llanto: «no lo voy a poder sostener»

Gran Hermano tuvo una noche tensa este lunes, en medio de la programación especial por las celebraciones de Nochebuena y Navidad: además de la oferta de retirar productos del kiosco, que implicó una discusión entre los «hermanitos», una de las jugadoras de mayor repercusión, Sandra Priore, se quiso ir de la casa más famosa del país. Qué pasó.

Gran Hermano: ¿por qué Sandra se quiere ir?

La oferta de Santiago del Moro de apertura del kiosco de Gran Hermano generó una gran discusión entre los «hermanitos», entre quienes querían asado con vino, golosinas, juegos de mesa o cigarrillos, un bien que escasea dentro de la casa y que pone en jaque las relaciones entre los jugadores que fuman.

La situación afectó a Sandra Priore, una de las jugadoras más reconocidas en la casa por su rol en la cocina, quien luego de quedarse sin cigarrillos entró en una crisis de angustia y llanto, por lo que se acercó al confesionario y le pidió ayuda a Gran Hermano.

Sandra, angustiada tras la noticia del mazo de cartas, pidió irse de la casa 😳



Es que, finalmente, los «hermanitos» eligieron del kiosco un combo que no contenía cigarrillos, lo que detonó a la jugadora oriunda de La Plata, que hasta amenazó con irse de la casa de Gran Hermano. “Me quiero ir porque viene el 24 (de diciembre) y hace tres días que no fumo. Hace tres días que lo estoy tratando de manejar. No tienen por qué elegir el vino, el asado y los tres atados de cigarrillos. No tuvieron consideración y no lo voy a poder sostener”, le informó Sandra al «Big», sumida en llanto en el confesionario.

Y continuó en su charla con Gran Hermano: “No voy a seguir angustiándome, más teniendo el 24 sin poder fumar un cigarrillo. Entiendo que esto es un juego, que lo sabía y que no tengo nada para decir”.

La situación obligó a Gran Hermano a ofrecerle que piense su decisión y que no tome esta determinación movilizada por los recientes hechos. “Me siento entre la espada y la pared. Esto te lo dije a vos, no se lo dije a nadie… No nos tienen en cuenta a los que fumamos. Entiendo que es una convivencia, pero no me siento bien… No voy a hacer nada que trasgreda las reglas” agregó la angustiada participante.

Finalmente, luego de ver en vivo la crisis de angustia de Sandra por la falta de cigarrillos, Santiago del Moro, el conductor del ciclo, expresó en «El Debate» de Telefe: “Me da mucha pena que una persona se vaya por la adicción al pucho”.