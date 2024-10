Sara Stewart Brown, ex de Jorge Lanata, reveló un acuerdo con el periodista y así reaccionó Elba Marcovecchio

Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. Día a día crece la preocupación por su estado de salud, debido a las reiteradas veces que el periodista fue intervenido en los últimos días. En ese contexto, Elba Marcovecchio contó cómo se encuentra el periodista y no pudo evitar que los cronistas le consultaran por el acuerdo que la expareja del conductor, Sara Stewart Brown, ventiló en redes sociales.

Elba Marcovecchio y la salud de Jorge Lanata

«Jorge pasó la noche bien, que eso es muy importante porque el post (operatorio) es lo que a todos nos da un poco de temor«, dijo Elba Marcovecchio, pareja de Jorge Lanata, al hablar este jueves de la salud de su esposo.

En ese contexto, la abogada aseguró no haber discutido en el hospital con Lola y Bárbara, hijas de su marido: «No me crucé nada con las chicas, no me crucé con nadie en ningún momento». Segundos después le consultaron cómo se encontraba ella. «Estoy angustiada porque es mi compañero. Es una terapia intensiva, es imposible no tener miedo«, manifestó Elba. «Mi miedo es que es el hombre que amo y el que elegí para pasar mi vida», agregó.

Por último, Elba fue consultada por el documento que presentó en la Justicia la expareja de Jorge Lanata, Sara Stewart Brown, que aseguró tener un poder recíproco firmado con el conductor. Ante esto, Elba evitó referirse al tema y se despidió de los periodistas, saludando a todos e ingresando a la clínica. «La prioridad es Jorge y la verdad siempre llega», se limitó a declarar al respecto.

Alejandro Fantino y la posibilidad de reemplazar a Jorge Lanata en Radio Mitre

Alejandro Fantino salió al aire de Neura, su emisora, y desmintió su llegada a Radio Mitre para reemplazar a Jorge Lanata. «Me explotó el teléfono, de colegas felicitándome porque me iría a Radio Mitre el año que viene. Por eso quiero decir acá en mi radio para que no crezca algo que no fue: no voy a ir el año que viene a ninguna radio», aclaró.

«Tenemos una radio, que es Neura, tengo un grupo de socios con los cuales tengo una relación de amistad, y el año que viene Neura sigue expandiéndose. Nunca hablaron conmigo y si hablaran, respeto muchísimo a una casa donde nací, pero no voy a trabajar en otra radio que no sea Neura», sumó el periodista.