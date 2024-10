Alejandro Fantino habló sobre su llegada a Radio Mitre para reemplazar a Jorge Lanata: “El año que viene …” 

Jorge Lanata continúa internado desde el mes de junio cuando sufrió un paro cardíaco durante un estudio programado y la preocupación es constante. Además de las novedades sobre su salud, en las últimas horas se conoció que Alejandro Fantino podría reemplazarlo en Radio Mitre; sin embargo, el propio conductor lo desmintió.

Augusto Tartúfoli, el encargado de la columna de espectáculos en Lanata sin Filtro (Radio Mitre), dialogó con Intrusos (América TV) y contó que «las autoridades de la radio le confirmaron a Jésica Bossi que sigue hasta fin de año» y que «ese es un primer plazo».

«El segundo es el verano, donde algunos se toman vacaciones. Por ahí la empresa dice ‘en marzo tenemos que pensar'», explicó.

Pese a dicha información, este miércoles Guido Záffora contó en Intrusos (América TV) que la emisora ya se reunió con Alejandro Fantino para proponerle ocupar el horario de Lanata sin Filtro.

«Hubo una reunión la semana pasada con una mega figura del periodismo y el entretenimiento para ocupar ese lugar. Lo que falta es el dinero y la firma, pero ya está casi confirmado que quien sería el reemplazo de Jorge Lanata es Alejandro Fantino«, reveló.

«A partir de enero ocuparía ese horario, falta arreglar el dinero, pero ya estaría todo arreglado para que ocupe la segunda mañana de Radio Mitre», detalló Záffora sobre el reemplazo de Jorge Lanata.

¿Alejandro Fantino reemplazará a Jorge Lanata?

Horas más tarde, Alejandro Fantino salió al aire de Neura, su emisora, y desmintió su llegada a Radio Mitre: «Me explotó el teléfono, de colegas felicitándome porque me iría a Radio Mitre el año que viene. Por eso quiero decir acá en mi radio para que no crezca algo que no fue: no voy a ir el año que viene a ninguna radio», aclaró.

«Tenemos una radio, que es Neura, tengo un grupo de socios con los cuales tengo una relación de amistad, y el año que viene Neura sigue expandiéndose. Nunca hablaron conmigo y si hablaran, respeto muchísimo a una casa donde nací, pero no voy a trabajar en otra radio que no sea Neura», sumó el periodista.

«La versión de los colegas era que yo hubiera ido a reemplazar a Lanata. Yo sueño y rezo para que Jorge vuelva al aire para tener su lugar. Además, si así él decidiera o no pudiera volver, estamos hablando de un irremplazable. Es un número uno», manifestó.

Por último, Alejandro Fantino dejó en claro su postura: «El único lugar donde voy a trabajar por los próximos años en radio, es Neura».