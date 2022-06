Se cumplen 36 años de México ’86: el último mundial en que Argentina trajo la Copa del Mundo

México ´86 alegra a los corazones de los argentinos, quienes rápidamente rememoran la veloz corrida de Jorge Burruchaga con destino final de gol para que Diego Armando Maradona levantara la Copa del Mundo hace 36 años.

La final del Mundial se jugó un 29 de junio de 1986 en el estadio Azteca y el rival de aquella gesta histórica fue Alemania Federal, en un encuentro que terminó 3 a 2 a favor del equipo que dirigía Carlos Salvador Bilardo.

Entonces Argentina formó con Nery Pumpido; José Luis Cuciuffo, Oscar Ruggeri, José Luis Brown, Julio Olarticoechea; Ricardo Giusti, Jorge Luis Burruchaga, Sergio Batista, Héctor Enrique; Jorge Valdano y Diego Armando Maradona.

Por su parte, Alemania presentó a Toni Schumacher; Thomas Berthold, Dittmar Jacobs, Karl-Heinz Förster, Norbert Eder, Hans-Peter Briegel; Andreas Brehme, Lothar Matthäus, Félix Magath; Karl-Heinz Rummenigge y Klaus Allofs.

Aquel día, la Selección Argentina salió decidida a escribir una nueva página dorada en su historia y, desde el comienzo, se adueñó de las acciones comandadas por un Maradona que había brillado en toda la Copa del Mundo y, pasados los 20 minutos de juego logró conseguir abrir el marcado por medio de un cabezazo de José Luis «Tata» Brown, quien minutos más tarde terminaría el partido de manera épica.

ARGENTINA ARE WORLD CHAMPIONS FOR THE SECOND TIME 🔵⚪🔵⚪ pic.twitter.com/pcsdeRgbs9