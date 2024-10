Se estrena «Joker 2»: qué dijo el director sobre la tercera parte

Se estrena este jueves la esperada secuela de “Joker”, la película protagonizada por un genial Joaquin Phoenix; que suma a Lady Gaga a su elenco y que espera que sea un éxito de taquilla.

De qué trata “Joker 2”

La segunda película de esta saga dirigida por Todd Phillips llega este jueves 3 de octubre a los cines de todo el país. Además de Phoenix, que ganó un Oscar por la primera cinta; y Gaga, el elenco tiene a Brendan Gleeson y Catherine Keener.

Ya en la previa, el cineasta se refirió a la posibilidad de una tercera entrega de esta franquicia.

La película se centra en el juicio a Arthur Fleck, quien está internado en Arkham esperando el resultado de la corte por sus crímenes cometidos bajo la identidad del Joker. En esa lucha de identidad, el personaje encontrará un intenso amor en una misteriosa e imponente figura, en donde la música tendrá un importante papel.

Las saga “Joker”: ¿tendrá tercera parte?

En una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, Todd Phillips confirmó que esta será la última entrega; o al menos, la última que él dirija.

«Siento que mi tiempo en el Universo DC acaba con estas dos películas», sostuvo el cineasta, tirando por la borda la posibilidad de una tercera película sobre el villano de Batman.

En la misma nota, Phillips afirmó tampoco estar interesado en realizar posibles spin-offs.

«Harlequin» de Lady Gaga: De qué trata el disco y cuándo estrena

En los últimos días, Lady Gaga comenzó a publicar crípticas imágenes en su cuenta de Instagram, con algunas frases fuera de contexto y música nunca antes oída por sus fanáticos. Muchos especularon que se trataba del anuncio de su séptimo disco, otros que era una forma de promocionar la secuela musical de Joker que coprotagoniza.

Sin embargo, no era ninguna de las dos. Gaga anunció «Harlequin», un nuevo disco conceptual que funcionará como acompañamiento de «Joker». La cantante aseguró que este proyecto no es su séptimo disco, sino que es su álbum «6.5», funcionando como transición entre «Chromatica» y el álbum que vendrá.

La cantante grabó un vídeo adelantando una de las trece canciones que tendrá Harlequin en el emblematico Museo del Louvre, donde baila y canta por sus pasillos de noche hasta cruzarse con la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.

La lista entera de los trece temas que tendrá este proyecto ya se conoce: Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When the Saints, World on a String, If My Friends Could See Me Now, That’s Entertainment, Smile,The Joker, Folie à Deux, Gonna Build a Mountain,Close to You, Happy Mistake y That’s Life.