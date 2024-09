Lady Gaga volvió a ser «Harlequin»: Todo sobre su nuevo disco inspirado en la secuela de Joker

Lady Gaga sorprendió a sus fanáticos este martes con un anunció que nadie vio venir. La cantante contó que lanzará un albúm inspirado en «Joker:Folie à Deux» la secuela que protagoniza junto con Joaquín Phoenix. El disco funcionará como «acompañamiento» del film, pero según trascendió no forma parte de la banda sonora oficial.

«Harlequin» de Lady Gaga: De qué trata el disco y cuándo estrena

En los últimos días, Lady Gaga comenzó a publicar crípticas imágenes en su cuenta de Instagram, con algunas frases fuera de contexto y música nunca antes oída por sus fanáticos. Muchos especularon que se trataba del anuncio de su séptimo disco, otros que era una forma de promocionar la secuela musical de Joker que coprotagoniza.

Sin embargo, no era ninguna de las dos. Gaga anunció «Harlequin», un nuevo disco conceptual que funcionará como acompañamiento de «Joker». La cantante aseguró que este proyecto no es su séptimo disco, sino que es su álbum «6.5», funcionando como transición entre «Chromatica» y el álbum que vendrá.

La cantante grabó un vídeo adelantando una de las trece canciones que tendrá Harlequin en el emblematico Museo del Louvre, donde baila y canta por sus pasillos de noche hasta cruzarse con la Mona Lisa de Leonardo Da Vinci.

Es en ese momento que Gaga decide pintarle un sonrisa roja con labial, un referencia directa al personaje de DC. Lo curioso, es que la cuenta oficial del museo se sumó a la promoción del disco cambiando su foto de perfil en Instagram por una Mona Lisa intervenida como el vídeo que compartió la intérprete de «Judas».

La lista entera de los trece temas que tendrá este proyecto ya se conoce: Good Morning, Get Happy (2024), Oh, When the Saints, World on a String, If My Friends Could See Me Now, That’s Entertainment, Smile,The Joker, Folie à Deux, Gonna Build a Mountain,Close to You, Happy Mistake y That’s Life.

Por suerte, no hay que esperar mucho para escuchar el ambicioso proyecto musical de Gaga, ya que Harlequin llegará a todas las plataformas este viernes 27 de septiembre.