¡Se operó la nariz! Lola Latorre habló tras su reciente cirugía en la cara: “Son bastante fatales” 

La influencer Lola Latorre se sometió a una cirugía de naríz y compartió el proceso con sus seguidores en redes sociales: la hija de Diego y Yanina Latorre contó que “la primera y segunda noche son fatales”.

“Aparesco y les cuento”, inició “Lolita” -como se la conoce en el ámbito web- en sus historias. En el posteo se la pudo ver con una venda en la cara, que resguarda la zona post cirugía.

Las dificultades de Lola Latorre luego de la cirugía en su cara

Con dificultades a la hora de gesticular, la joven continuó el relato: “Hace tiempo que vengo con la idea de operarme la nariz, siempre tuve el tabique desviado y no me sentía cómoda cada vez que me miraba al espejo y me sacaba fotos”.

“Empecé poniéndome ácido hialurónico para no tener que someterme a una operación, pero después me di cuenta de que me la iba a engrosar más de lo que ya la tenía y, justamente era lo que yo no quería”, continuó.

😱CAMBIO RADICAL

Lola Latorre se operó la nariz y contó en sus redes cómo fue todo el proceso💪🏻



¿Vos te harías algo así?#lolalatorre #operacion #nariz pic.twitter.com/ujWV4XkTMk — Paparazzi (@PaparazziRevis) November 12, 2024

“Quería ver una naríz más pequeñita y no tan protagonista, así que me hice la rinomodelación que no duele nada”, explicó y agregó que anteriormente estaba “en contra” de operarse y pensaba: “¿Qué van a pensar de mí?”.

Sin embargo, la influencer aseguró: “Hay que trabajar muchísimo nuestro amor propio, no es que ‘cada cosita que no me gusta me la opero y me la saco’, pero cada uno tiene que poder hacer lo que se le cante. Si es una inseguridad que te la estás mirando todos los días de tu vida, tenés las ganas y la posibilidad de hacerlo -operarte-, está bien”.

Además, la joven contó que, al realizarse una tomografía, descubrieron que “tenía el tabique muy desviado” y ella sólo quería enderezarlo.

Cómo es el proceso de recuperación de la cirugía que se hizo Lola Latorre en la cara

Para concluir, Lola señaló que “El proceso de recuperación es largo, la naríz llega a tener su forma ideal después de seis meses o un año. Al final de la semana me van a sacar las vendas y he visto videos de gente que se asusta, aunque es lógico. Todavía no me puedo reír, ni mojar, además tengo moretones violetas, pero todo es parte de esto”.

“No me duele, ni me dolió, pero la primera la noche es fatal. No podés dormir bien y hay que respirar la boca”, remarcó.