Claudia Fasolo, locutora de Susana Giménez y de Gran Hermano habló con RÍO NEGRO RADIO: “Hay contrato para el 2025” 

Susana Fasolo es la locutora de Susana Giménez y de Santiago del Moro en Gran Hermano, que lleva más de 35 años de carrera. Una de las voces más reconocidas de la televisión argentina conversó con RÍO NEGRO RADIO y comentó detalles sobre su trabajo, como también, sobre lo que se viene en el canal de las tres pelotitas.

¿Hace cuánto que sos la locutora de Susana?

“Creo que son 18. Hace muchos años. Hubo varios parates, algunos años que susana se tomó algunos meses, o unos años y se iba interrumpiendo. Trabajaba en radio, un programa de contactos que iba de 20 a 24. Un día me llaman para trabajar con Susana. Obviamente mi familia y yo una felicidad enorme. Empecé a ser la locutora de Susana, pero la radio me exigió que volviera a mi horario y tenía que decidir. Ahí decidí mal y me quedé con la radio porque me parecía que estaba muy mal dejarlos en banda”. Luego volvieron a llamarla desde la producción de Susana para que integre el equipo de la diva.

Claudia menciona siempre a Santiago del Moro, a quien tiene plasmado en la piel. “Gracias a dios tengo a mi ángel que es Santiago del Moro, que siempre me lleva a todos lados y es una satisfacción enorme. Yo lo llevo 24 x 24, está en mi parte del hombro izquierdo atrás y está siempre su carita, que por supuesto fue consensuado con él”.

¿Cómo te preparas para Gran Hermano?

«Feliz, amo hacer Gran Germano. Me involucro, Es algo fantástico. Trabajar con Santiago es maravilloso. La verdad se disfruta. Sigo a cada personaje. En un momento empatizaba con Furia, y no quería que vaya, pese a que salían partes muy agresivas. Estuve muy feliz por el ganador, porque es un tipo maravilloso, que canta muy bien y que le tiene que ir muy bien».

¿Es el último año de Susana en la televisión?

«Pensábamos que iba a ser este el último año, pero ya hay contrato para el 2025 con otro formato. No será el formato de ahora, sino que van a hacer todos juegos. Por ahora es eso lo que se está planeando, pero esto va a medida de cómo va el rating», detalló la locutora de Telefé y agregó:

«Susana es una persona que, ido a trabajar con 40 grados de fiebre, un locutor no puede decirle, che me duele la muela. Susana es lo que se ve. No hay otra Susana. Llega al canal a las 11 de la mañana, en jeans camisa, sin maquillaje. Se queda en su camarín, se baña ahí, se va a preparando, la peinan, la maquillan. La gente no se entera de que muchas veces le tienen que poner una inyección para bajarle la fiebre», comentó Fasolo.

El paso de Claudia Fasolo por la región

«Trabaje como directora en el sur. Estuve en Zapala, en Neuquén. Amo el sur, Rio Negro en mi corazón”, comentó Claudia Fasolo, una de las voces más reconocidas de la argentina por su trabajo como locutora en los programas de Susana Giménez y otros tantos de Telefé.