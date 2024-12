Se picó en Gran Hermano: Renato apuntó contra Tato y pide sacarlo de la casa por «adefesio»

A tan solo dos semanas del comienzo de Gran Hermano 2025 ya hay amistades, grupos, amores y enemistades. Así, Renato Rossini ya eligió a Santiago «Tato» Alcorta como su némesis y no piensa perdonarlo: le pide a la gente que lo voten y lo trató de «deplorable y plaga de la sociedad».

Renato sobre Santiago «si cree en Dios que comience a rezar»

Renato Rossini Jr no le perdona a Santiago «Tato» Alcorta que haya subido a Claudio Di Lorenzo a la placa y pide su eliminación. Al joven oriundo de Perú no le cae nada bien su compañero y no para de pedirle al publico que lo eliminen de la casa.

«Créanme que voy a hacer todo lo posible para que ese ser deleznable, deplorable y plaga de la sociedad no gane este juego», le dijo Renato a las cámaras. Luego lo trato de «adefesio de persona» y dijo que quienes lo apoyan «bancan los antivalores».

Además, dijo que de no ser eliminado este domingo implica que «vivimos en una sociedad disfuncional, careta y fantasma». Sin embargo, lo que no sabe Rossini es que las encuestas indican que él será el siguiente eliminado, no Santiago.

«A esa hierba mala hay que sacarla de raíz y tirarla a la basura. Esa basura hay que sacarla el domingo. Va a temblar la placa. Voy a salir de la placa y pedir Santiago al 9009. Le voy a decir que si cree en Dios comience a rezar», finalizó Renato sobre su enemigo ante el aval de su compañero Ulises.

En la sala de streaming que tienen en la casa, el peruano enfrentó al uruguayo y le dijo que debería pedirle disculpas a Claudio Di Lorenzo por haberlo subido a placa la semana pasada.

Santiago lamentó el alejamiento de varios en la casa desde esa decisión y manifestó que hubiese preferido que hablaran con él, tal como Renato lo estaba haciendo. «Date la chance de conocerme de verdad», le pidió.