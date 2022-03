Se quejó de una heladería por una curiosa razón y generó indignación en las redes

Un pedido realizado en una heladería de barrio se convirtió en una catástrofe. La historia fue volcada en redes por una usuaria de Linkedin, destinada al mundo empresarial y al empleo, pero enseguida se replicó en otras de ellas.

La joven hizo un descargo porque tenía «antojo de comer helado de menta granizada», y el comercio le envió «más de los otros sabores» porque no tenía ese sabor para completar el pedido.

Si bien los trabajadores del comercio le enviaron una carta con las disculpas del caso, eso no alcanzó para la antojadiza usuaria. «Hola buenas tardes, le pusimos más de los otros sabores por la falta de menta granizada. Mil disculpas» decía el papelito, adjuntado al pote de helado.

La mujer se descargó en redes: «Soy un usuario con antojo de comer helado de menta granizada. Solo eso! Pero cómo la app y heladería no me deja elegir solo 1 sabor, sumo algunos más para llenar pedido».

«Espero… y llega. Con ese mensaje. Mil disculpas. ¿Cuál creen que fue mi sensación? Y me experiencia?», continuó con la historia.

Pero venía con una moraleja: «Conocé las expectativas de tu usuario antes. Aprende sobre sus preferencias o comportamiento. No supongas! Pregúntale qué prefiere. No decidas por el usuario si no estás totalmente seguro que le vas a dar la mejor opción», concluyó ella.

La publicación generó indignación entre los usuarios de redes sociales porque sintieron que el gesto de la heladería estuvo bien, pero no así la exposición de la comensal. Además, se reabrió la disputa entre quienes son fanáticos de la menta granizada y quienes no la consideran un gusto.

¿Vos qué opinás?