¿Separados? Thiago de Gran Hermano habló de su relación con Daniela, luego del anuncio de embarazo

Luego de conocerse que los exparticipantes de Gran Hermano Thiago Medina y Daniela Celis esperan gemelos, comenzó a rumorearse que decidieron cortar con la relación.

Fue por esto que, ante los rumores, Thiago decidió tomar la posta y aclaró la situación a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Twitch.

«Estamos juntos como pareja, todo el día hablo con ella y siempre estoy pendiente. Me molesta que salgan a hablar boludeces y cosas que nada que ver. O gente que saca no sé de dónde supuestas informaciones y siempre quieren hacer quedar mal a alguien”, dijo el joven de 19 años, visiblemente enojado.

“¿Por qué no se fijan en la vida de ellos? Eso es lo que más me molesta, porque yo ahora tuve que salir a hablar porque me estaban hablando por todos lados. Pero yo no quería hablar porque me siento cómodo con Dani y estoy re contento con ella”, continuó, y explicó que tenía ganas de guardar en privado la noticia del embarazo, algo que finalmente no ocurrió.

«Vi que todos querían que saliera a hablar, pero yo no me sentía cómodo todavía para salir a hablar, yo quería hablar cuando a mí se me ocurriera, cuando yo me sintiera cómodo y cuando yo quisiera. No tengo que salir a hablar porque todos están diciendo boludeces«, remarcó.

«Dani sabe lo que yo siento, realmente nos llevamos re bien y estamos re bien los dos. No quiero salir a dar explicaciones, lo quería guardar para mí, para que estemos bien y tener la sorpresa nosotros. Le quise contar a mi papá y ya se había enterado por los chismes de todos”, cerró el exconcursante.

El romántico video de Daniela de Gran Hermano

Daniela de Gran Hermano compartió un emotivo video en su cuenta de Instagram. La exparticipante captó el momento en el que Thiago Medina se bajaba de un auto y llegaba a su casa para visitarla.

“Esa es la verdadera sonrisa de Thiago ¡Sí! ¡Te estaba esperando!«, describió Daniela en la grabación que acompañó con la canción Flores Amarillas de Floricienta.