La NASA detectó un asteroide que podría impactar contra la Tierra en 2046

La NASA informó que se encuentra rastreando la trayectoria de un asteroide llamado 2023 DW. Podría impactar en la Tierra en 2046.

La agencia espacial dijo que este nuevo asteroide tiene el tamaño de una pileta olímpica. Fue descubierto en febrero en el observatorio en Atacama, en Chile.

Los científicos señalaron que el meteorito podría impactar en la Tierra el 14 de febrero de 2046. Aún desconocen la parte del planeta en la que podría golpear.

“Hemos estado rastreando un nuevo asteroide llamado 2023 DW que tiene una probabilidad muy pequeña de impactar la Tierra en 2046. A menudo, cuando se descubren nuevos objetos por primera vez, se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente sus órbitas en el futuro”, describió la NASA en Twitter.

Un asteroide del tamaño de un camión había pasado cerca de la tierra a finales del mes de enero. Se había tratado de uno de los acercamientos más próximos jamás registrados, consignó la agencia espacial estadounidense, que enfatizó en que, aún así, no representó ningún peligro.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP