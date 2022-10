Shakira estrenó «Monotonía» junto a Ozuna: ¿Dedicada a Gerard Piqué?

Tras su escandalosa separación de Gerard Piqué, Shakira reapareció este miércoles con su música luego del estreno de «Monotonía», su nuevo tema junto a su colega Ozuna.

La letra llamó la atención de sus seguidores, quienes, de igual manera que con «Te Felicito», inmediatamente asociaron la letra con la separación de la cantante.

«No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría» señala el estribillo. Y agrega: «De repente ya no eras el mismo. Me dejaste por tu narcicismo. Te olvidaste de lo que un día fuimos».

La puesta en escena del video muestra a Shakira, junto a Ozuna, en un supermercado como alguien que se encuentra deprimida. Allí, una extraña situación la deja sin corazón, todo un mensaje sobre su situación amorosa actual.

A pocos minutos de su estreno, el video, que fue esperado en YouTube por los fanáticos que siguen a la cantante, ya sumaba más de 20 mil reproducciones en esa plataforma.

La reaparición de Shakira

La exitosa artista colombiana había anticipado el tema que iba a presentar. A través de Instagram, ya había generado revuelo porque presentó un pequeño fragmento de la canción en un video a blanco y negro, donde solo podían verse a color sus uñas.

Este es el tercer estreno de Shakira en lo que va del año: hace pocos meses presentó «Te Felicito», junto a Raw Alejandro, y poco después llegó «Don’t you worry» junto a Black Eyes Peas.

De hecho, la cantante anticipó que estaba trabajando en nuevo material durante el último tiempo, como bálsamo para superar el difícil divorcio del padre de sus hijos, Sasha y Milan.