La furiosa reacción de Mauro Icardi, tras ver las fotos de Wanda Nara con L-Gante

Mauro Icardi se encuentra desencajado, según sus allegados, por no poder reconciliarse con Wanda Nara.-

La novela del triángulo amoroso entre Wanda Nara, su expareja Mauro Icardi y el cantante L-Gante continúa y suma capítulos. Es que las imágenes de ella junto al referente de la cumbia 420 generaron la furia del deportista, quien intentó entablar un diálogo con ella a pesar de la distancia.

Después del vivo que hizo en los últimos días, allegados al deportista aseguraron que se encuentra desencajado por las acciones de su exmujer en Argentina, quien se encuentra trabajando a pleno tanto en su marca personal como en la televisión.

De acuerdo a lo que relató el periodista Juan Etchegoyen, Icardi le insistió a la modelo para que vuelva a Estambul, donde él permanece junto a sus hijas mientras entrena con el Galatasaray, pero no consiguió su objetivo.

En ese marco, las imágenes de Wanda junto a L-Gante durante el último fin de semana y las de anoche, en la fiesta por el final de «Canta Conmigo Ahora», detonaron la poca paciencia que tenía el jugador, quien busca recomponer el vínculo con ella.

«Me dijeron que ya no sabe más que hacer. Antes de su vivo, la semana pasada, yo te conté que estaba furioso con todo esto, después él mismo lo confirmó y ahora está mucho peor» indicó al respecto Juan Etchegoyen.

Según reveló Etchegoyen, Icardi «habría llamado a Wanda para pedirle explicaciones, para exigirle que vuelva ya a Turquía y para que termine con esta farsa mediática”.

“Si antes estaba furioso, ya no sé qué palabra utilizar, cuando me contaron esto utilizaron la palabra ´desencajado´, no puede más con su bronca y tristeza” agregó el conductor.