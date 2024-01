Siguen las peleas en Gran Hermano: ahora Isabel cruzó a la madre de Catalina por «destrato»

Los conflictos en Gran Hermano no paran. En las últimas horas la madre de Catalina, la última eliminada del reality, se cruzó con Isabel, la polémica participante que también abandonó el juego hace un par de días.

“¿Pasaste un mal momento cuando la familia de Cata te maltrató?”, le consultó Pía Shaw en A la Barbarossa a Isabel.

“La madre de Cata se calló la boca. La otra vez cuando estuvimos en el programa y ayer estábamos adelante en la tribuna con Alfa, Nacho y el papá, nos hicieron correr para que la familia llegue”, dijo Isabel, luego de la eliminación de la médica.

“Escuche que en el piso comentaron ‘A Isabel sacala porque viene la familia’. Creo que fue la madre a la que escuché de refilón que dijo “sí, sí, mejor sáquenla’ de muy mal manera”, recordó la exjugadora de Gran Hermano que siguió la gala de eliminación desde la tribuna del programa.

“Le iba a contestar pero preferí que no porque no son participantes, no son jugadores y no tengo que hablar con ella. Lo sentí como un destrato”, agregó Isabel.

“Se ve que en la familia están acostumbrados. Sin hablar de la familia, pero ella misma dice ‘mi papá debe estar muy enojado porque no quería que ella exponga su carácter’”, cerró la exparticipante que dentro de Gran Hermano también discutió con Catalina.

Catalina, la quinta eliminada de Gran Hermano

Catalina se convirtió en la quinta eliminada de Gran Hermano. Perdió el mano a mano que tuvo con Alan durante la última gala de eliminación.

La salida de Cata significa la primera pérdida para el grupo de “Las Furiosas”, encabezado por Juliana. Esta noche está previsto que deje el juego Carla, otra aliada de la banda.

A pesar de los conflictos, Cata tuvo un afectuoso saludo con todos, especialmente con Furia a quien le deseó que ganara la competencia.