Alan Simone indignado con Martín Ku por no salvarlo de la placa en Gran Hermano

Esta semana hubo grandes momentos en Gran Hermano: la fuerte pelea entre Catalina y Emmanuel, Rosina atendió el teléfono rojo y nominó a Lisandro y hubo un inicio de romance entre dos participantes.

Otro momento destacado de la semana fue cuando Martin Kun, participante de Viedma, volvió a quedar seleccionado como líder de la semana. El rol del líder le permite al jugador elegido subir a alguien a placa y poder quitar a un participante de este misma.

Como Alan Simone estaba nominado, los espectadores del programa transmitido por Telefe esperaban que el participante de Chivilcoy sea el elegido para ser salvado. Ambos jugadores eran muy cercanos y planeaban juntos estrategias para «el juego».

Sin embargo, para sorpresa de todos, Martin decidió salvar a Carla y subir a Sabrina a la placa. La decisión fue inesperada ya que el jugador de Viedma también era cercano a Sabrina y además Carla había manifestado en múltiples ocasiones que quería irse de la casa. Debido a las acciones del líder de la semana Carla decidió que iba a abandonar la casa por cuenta propia la próxima semana.

Indignados, Sabrina y Alan discutieron la decisión del líder de la semana. «¿Vos te crees que es estrategia?Él sabía que ella (Carla) se quería ir y que la iban a sacar ¿Cómo va salvar a alguien que sabia que se iba a ir igual, en vez de salvar a un compañero?» comenzó la charla Simone.

«Lo peor que pudo haber hecho fue sacar a Chula. Era probable que ella vaya a la final con alguien y la sacaban. Perdió la salvación.». dijo Cortez.

«Yo se las voy a cantar todas. Son unos falsos, se la pasan diciendo traidor, que esto que lo otro» comentó furioso Alan. «No Alan, vos tenes que ser más vivo.» le sugirió ella.

“Soy el único que va a poner los huevos sobre la mesa, acá son todos cagones, a nadie le da, puro físico al pedo. Si gano el liderazgo lo mando a placa, le salvé las papas el otro día (a Licha), yo si era por mi la salvaba a Isa” comentó el jugador furioso.

De esta forma, la placa quedaría integrada por: Alan, Sabrina, Catalina, Zoe, Emmanuel, Lisandro y Agostina.

Porque Carla decidió irse de la casa a pesar de ser salvada por Martín

La abogada, Carla Stéfano, desde sus primeros días en la casa más famosa del país venia expresando el malestar emocional que le producía el aislamiento. Al salir de la placa y evitar poder ser eliminada del certamen la participante decidió que de todos modos quería irse.

«Desde el día 2 que estoy acá, que pasan los días y cada vez extraño más. Como esta Casa me humanizó mucho más de lo que soy, me di cuenta que no puedo estar tanto tiempo sin mis hijos, que no soy feliz estando separada tanto tiempo de mis hijos. Si no soy feliz, no puedo brillar acá; entonces no tiene sentido” expresó la jugadora en dialogo con Santiago Del Moro.

Por lo tanto, la semana que viene se abrirán las puertas de la casa de Gran Hermano y la abogada se reencontrará con sus hijos.