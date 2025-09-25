Sin harina ni leche: cómo hacer palmeritas crujientes, en 10 minutos

Infinidades son las recetas dulces que se pueden hacer para acompañar los mates de la tarde, pero, hay una casera y lista en 10 minutos que ahorra tiempo, dinero y evita el viaje a la panadería a la hora de la merienda. Además, no consume muchos ingredientes.

Se trata de una receta rápida y sencilla y, tan fácil que resulta infalible y, la vuelve ideal para preparar junto a los chicos o salir de algún apuro con un resultado delicioso. Son las clásicas palmeritas, sin harina ni leche, y con apenas tres ingredientes que, seguro siempre están en la alacena de casa.

Su textura es crocante y el sabor recuerda a las palmeritas de panadería que todos alguna vez probaron. Es una receta ideal para preparar cuando llegan visitas de sorpresa o para disfrutar con unos mates al aire libre en primavera.

Además, se puede convertir la cocina en un plan divertido en familia. No hay forma de que salga mal, ya que, la masa de hojaldre hace todo el trabajo y el resultado es siempre delicioso. Si se comen tibias, recién horneadas, resultan particularmente exquisitas.

¿Qué ingredientes llevan las palmeritas express?

Tapa de masa de hojaldre 1.

1. Manteca 100 g.

100 g. Azúcar 200 g.

Paso a paso para la preparación de las palmeritas express

Estirar la masa con palo de amasar hasta que quede bien fina y, de forma aproximadamente cuadrada.

Derretir la manteca y utilizar la mitad para pincelar la superficie de la masa.

Doblarla la mase por la mitad y volver a estirar con el palo.

Pincelar con el resto de la manteca .

. Espolvorear con azúcar.

Enrollar desde un borde hacia el centro.

Al llegar a la mitad, repetir el procedimiento desde el otro costado, para obtener la forma característica de las palmeritas.

Espolvorear con azúcar el rollo entero de ambas caras.

Con un cuchillo, afilado, cortar en rodajas parejas, de 1cm de ancho.

Colocar en una placa enmantecada bien separadas entre sí para darle espacio para que crezcan.

Llevar al horno precalentado a temperatura medio-alta (200°).

Darlas vuelta a los cinco minutos.

Cocinar por otros cinco minutos más.

¿Qué ingredientes se pueden sumar para tener una variante a la palmerita tradicional?

Al azúcar se puede sumar 100 g de praliné, 100 g de chocolate troceado o dos cucharadas de canela para añadir y darle un toque de sabor original.

Con esta receta, salir del apuro y sorprender a alguien o simplemente darse un gusto es cuestión de actitud, ya que, las palmeritas express son la opción perfecta. Y lo mejor es que se disfrutan recién salidas del horno, tibias y crujientes.