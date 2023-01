El conmovedor relato de Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa: «Mi compañero»

La vida de Julieta Rossi, la joven novia de Fernando Báez Sosa, dio un giro de 180 grados esa noche en la que el muchacho fue asesinado a golpes en la puerta del boliche «Le Brique» de Villa Gesell, en manos de los ocho rugbiers que se encuentran en el banquillo de los acusados.

Estaba previsto que la chica, que hoy tiene 21 años, declarara en el juicio por la muerte de Fernando el pasado martes 3 de enero, pero finalmente pidió no hacerlo. Después de tres años, Julieta aún da cuenta de lo que pasó aquella violenta madrugada del 18 de enero, cuando Máximo Thomsen, el principal acusado, y sus amigos decidieron quitarle la vida a quien entonces era su pareja.

En su lugar declaró Oscar Rossi, su papá, quien indicó que la joven sufre de estrés postraumático y que no estaba preparada para enfrentar el juicio. «Les juro que no le deseo a nadie ver lo que yo vi en el cuerpo de Fer. Ni al peor animal en el medio del campo. A ningún papá le deseo ver a Fernando acostado y esperando que lo ingresen a un cajón» contó Rossi, en una conmovedora declaración.

Ya voy a tener mi momento para caerme, pero no es mi momento ahora». dijo Julieta Rossi, la novia de Fernando Báez Sosa, en una entrevista con Infobae.

En las últimas horas, Julieta dio una entrevista a Infobae, donde contó que significaba Fernando en su vida. Era «mi compañero de aventuras, porque hacía todo con él» relató la chica, quien agregó que «teníamos muchas cosas por hacer».

«Trato de ir todos los días al cementerio, porque si no siento que está solo» indicó. Además confió que «no me puedo caer ahora, porque si la familia está mal, los amigos están mal, alguien tiene que hacer algo» concluyó.

Cómo se conocieron Julieta Rossi y Fernando Báez Sosa

Después del asesinato de Fernando, Julieta contó que se conocieron en 2018 por amigos en común. Si bien no compartían el mismo curso, eran parte de la misma camada del colegio Marianista, del barrio porteño de Caballito, que los unió al comenzar la relación.

Recién se pusieron de novios en marzo 2019, después de compartir varias actividades solidarias y develar que tenían gustos en común, como el baile y la comida.

La vida de Julieta cambió para siempre aquel 18 de enero de 2020, cuando la patota asesinó a su pareja. Ella estaba ahí y vio de primera mano lo que había sucedido.

“Cuando salí (de Le Brique) estaba la ambulancia y Fer estaba en el piso, yo me acuerdo que lo vi, pero no sabía que era él. Estaba Santiago Corbo (amigo de Báez Sosa), le pregunté quien era (la persona que estaba en el piso). Me dijo que era Fer. Me agarró y no me acuerdo mucho más. Vomité al costado de la calle, quise ir a donde estaba (su novio), pero la chica de la ambulancia y Santiago Corbo no me dejaban acercarme” había contado ella, en su primera declaración.