En qué quedó la denuncia contra Manu Urcera por atropellar a un guardafaunas en Las Grutas

El piloto Manu Urcera se encuentra en la cresta de la ola: en su mejor momento deportivo, luego de consagrarse campeón en el Turismo Carretera el año pasado, también se prepara para casarse con la modelo Nicole Neumann, lo que lo tiene en las principales portadas de los medios del corazón.

Pero, tiempo atrás, su apellido quedó ligado a un grave accidente que se registró poco antes del ingreso a Las Grutas, cuando el deportista circulaba con amigos en la zona de médanos de la costa rionegrina y embistió a un guarda ambiental de la provincia.

Esa acción, que provocó un escándalo alrededor de la familia Urcera, generó que el muchacho fuera imputado por las lesiones de Maximiliano Bertini, la víctima. Entonces, Bertini había relatado que mientras le explicaba que no podía circular por la zona, ya que es una reserva natural, «él decía ‘no me importa’, ‘no me interesa’, ‘yo voy a seguir igual’».

«Le dije que iba a tomar una foto, porque ése era el procedimiento, y que debían esperar a la policía para labrar el acta de infracción. Ahí comenzó a avanzar. Al ver que ‘se me venía’ no lo podía creer. La última foto que saqué refleja el momento en el que me atropella de frente» declaró entonces Bertini.

El violento episodio, registrado en enero de 2016, llegó a la Justicia, donde finalmente Urcera fue sobreseído. Es que las partes acordaron criterios de oportunidad, con lo que dieron por saldada la mala reacción del corredor, quien en ese entonces ya daba pasos firmes en el automovilismo.

En esa comunión se definió que el deportista abone 350 mil pesos a la víctima, además de una suma del 20 por ciento extra para el pago de honorarios del abogado querellante. También hubo un compromiso de pedido de disculpas públicas por parte del piloto y su participación en campañas de cuidado ambiental, para que tomara conciencia de lo que había sucedido.

Finalmente, las partes consideraron que se habían cumplido todas las pautas establecidas ante la Justicia de Río Negro, por lo que finalmente la causa se extinguió a fines de 2018.

Cómo fue la mecánica del accidente de Manu Urcera en Las Grutas

El violento episodio se registró el 1 de enero de 2016 cuando el piloto se entretenía con amigos en la playa ubicada a la altura del Centro Minero, poco antes del ingreso a Las Grutas, tras celebrar el año nuevo. Esa zona se encuentra prohibida para la circulación de cuatriciclos y boogies, ya que se considera que es de alta sensibilidad ambiental.

Según reportó entonces Bertini, «el boogie que manejaba José Manuel me atropelló, se fueron y me dejaron tirado en la playa. No sabían si estaba herido o cómo había quedado. Dijeron ‘vamos, vamos’ y se fueron. Y son todos chicos instruidos, de familias de acá».

«De los seis, cuatro están identificados. Una es la hermana de Manu, que estudia medicina, y el resto hijos de comerciantes de Las Grutas. Por eso, siento que esto que me pasó nos lo hicieron a todos. Porque nos consideramos solidarios, pero si seis de nuestros pibes son capaces de actuar de esta manera algo nos pasa como sociedad” había compartido entonces el guardafaunas.

Por su parte, Urcera se defendió y señaló que no atropelló al hombre. “Nos paró de una forma muy alterada, nos quiso sacar las llaves del cuatri y no nos dejaba seguir. Le expliqué que nos queríamos ir, que no queríamos discutir con nadie”, indicó.

En este sentido, Urcera afirmó que decidieron continuar pese a la oposición del guardia ambiental que se quedó en el lugar gritando. “Él dice que lo intentamos pisar. Yo sé que si piso a alguien con un cuatri o con el autito lo lastimo. Lo único que quería era irme, no quería discutir con nadie y no vimos ningún cartel que diga que no podíamos pasar”, concluyó el piloto.