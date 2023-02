Instagram planea cambios en los próximos meses: a quiénes podría afectar

La red social Instagram podría seguir los pasos de Twitter y actualizar la herramienta de verificación de cuenta para que sea de forma paga. De acuerdo con el blog de tecnología TechCrunch, algunas referencias en el código de la aplicación apuntan a que esto sucederá pronto.

Actualmente, para obtener el tic azul en Instagram es necesario ser una figura pública o famosa, con muchos seguidores. El proceso es sencillo y solo basta con acceder al menú de Configuración y seleccionar la opción Solicitar verificación.

Ahí se pedirán uno o más documentos para verificar la identidad. Y, si se cumple con los requisitos, se podrá obtener la insignia.

La nueva función de Instagram

La insignia de verificación es una herramienta que ayuda a los demás a encontrar las cuentas reales de personajes públicos y marcas. Tener una implica que la cuenta es destacada y auténtica.

Sin embargo, incluso cuando la cuenta es elegible para verificación, enviar la solicitud no garantiza que se aceptará. Aunque muchos personajes públicos verifican su cuenta, no todos tienen la insignia azul. En esa línea, tener una cuenta verificada en Instagram, no implica que se pueda hacer lo mismo en Facebook (y viceversa).

Al cambiar esta función, Instagram estaría haciendo lo mismo que Twitter Blue, que implementó el pago de una suscripción para estar verificados.