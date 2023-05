Muerte de Maradona: la reacción de Dalma y Gianinna por la furia de Leopoldo Luque ante la prensa

El ex neurocirujano de Diego Maradona, Leopoldo Luque, reapareció de manera violenta en televisión al ser encontrado en la puerta de su casa por las cámaras del ciclo Intrusos de América Tv.

Ante las preguntas del periodista, el médico reaccionó de manera muy violenta, incómodo por la situación: «No me rompás los huevos flaco, ya te dije que no voy a hablar… Te dije que no, no me rompas las pelotas», dijo muy enojado, y se retiró en su moto.

Lo cierto es que tras ver estas imágenes, Dalma y Gianinna Maradona se volcaron a las redes sociales y apuntaron directamente contra Luque, quien es uno de los 8 imputados en la causa que investiga la muerte del Diez.

“Nefasto, violento, hipócrita. Se van cayendo las caretas…”, expresó Gianinna en sus historias de Instagram sin mencionar al ex médico de su padre. Y sentenció: “Tenés los días contados”.

Por su parte, Dalma mostró una anterior aparición televisiva de Luque: “Acá no se te veía tan incómodo con la prensa”. Y arremetió: “¿Sabés por qué no pienso parar? ¡Porque tuve que escuchar mil veces como tratabas a mi papá como si fuera una mierda! ¡Cómo se reían de él! Están todos los audios y yo ya no soy más la loca”.

Los 8 acusados por la muerte de Maradona irán a juicio oral

La Cámara de Apelaciones y Garantías de San Isidro confirmó en abril que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Maradona, vayan a juicio oral acusados de haber cometido un “homicidio simple con dolo eventual”, tal como habían dispuesto el año pasado los fiscales y el juez de la causa, informaron fuentes judiciales.

De esta manera, los ocho acusados se enfrentarán a un posible pedido de pena de entre 8 y 25 años de cárcel.

Además de Luque (41) y Cosachov (37), los otros seis imputados que tiene la causa son el psicólogo Carlos Ángel «Charly» Díaz (30); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (53); el coordinador de enfermeros Mariano Ariel Perroni (41); los enfermeros Dahiana Gisela Madrid (38) y Ricardo Omar Almirón (39); y el médico clínico Pedro Pablo Di Spagna (49).