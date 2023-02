«Pido respeto»: la mamá de Chano rompió el silencio, tras la internación del músico

Santiago Chano Moreno Charpentier ingresó ayer al Sanatorio Otamendi por un cuadro relacionado a sus adicciones. Y según comunicaron los médicos del centro de salud, el estado del músico es “reservado”.

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se convirtieron en una cadena de oración y buenos deseos para la pronta recuperación del artista, quien lleva una larga lucha contra la dependencia de drogas.

Hoy, Marina, la madre de Chano acudió a sus redes para dejar un mensaje en medio de la internación de su hijo: “Qué liviandad para opinar sobre el dolor de otro, si debe o no debe tal cosa, si puede o no puede tal otra. Nada es tan fácil en los zapatos del otro”, señaló la mujer al comienzo de su publicación. El texto estuvo acompañado por una fotografía de un aro de luz, en representación del único pedido que tiene para su primogénito.

La publicación recibió de cientos de mensajes de apoyo. Foto captura de pantalla

“Cómo siempre gracias a todos los que rezan, que mandan luz”, agregó. Y continuó: “Por suerte tantas personas aman a Chano y a Bambi y a toda mi familia. Amor y agradecimiento a toda la familia Biónica y a los amigos que bancan. Les pido por favor Respeto y silencio a los haters y a los que sacan conclusiones sin saber nada”, cerró.

Entre los miles de mensajes de apoyo, se destacó el del actor Gastón Pauls, un referente en la temática de la prevención. “Con ustedes siempre”, escribió el conductor del programa Seres Libres, en el cual estuvo de invitada Marina.

“Mi hijo hace 20 años que está luchando con la adicción. Y con la pandemia ha sido un año muy duro para todos los adictos, y (mi hijo) ha estado complicado, no ha estado bien. Yo estaba todo el tiempo tratando de ver qué más podía hacer porque él ha estado internado y ha hecho miles de tratamientos”, contó la mamá de Chano en una entrevista con Pauls.

El año pasado, y durante una de las internaciones de Chano, la mujer participó de las jornadas de reflexión y debate sobre la Ley de Salud Mental que se realizaron en el Senado de la Nación. “Estoy acá porque soy la mamá de alguien que está enfermo con la enfermedad de la adicción. Y creo que es un privilegio que yo pueda tener esta voz hoy y voy a hablar en nombre de tantas mamás que me escriben, me piden por favor, me imploran que hable por ellas”, manifestó.

La última internación del músico fue el 25 de mayo del 2022, cuando fue derivado de urgencia al sanatorio Otamendi para después ser trasladado a la Clínica Avril, en donde continuó el tratamiento para combatir sus adicciones. Tras ese período, el ex Tan Bionica fue dado de alta y, en agosto, retomó su trabajo artístico y volvió a estar presente en las redes sociales.

Con información de Infobae