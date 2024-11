Sol Pérez reveló el nombre y el sexo de su bebé: el tierno momento

El programa de Telefe «Cortá por Lozano» se destacó este año por dos importantes anuncios en vivo: tanto Juariu como Sol Pérez contaron que están embarazadas. Ambos momentos fueron sumamente emotivos para todo el panel y ahora sumaron otro tierno momento, cuando Pérez reveló el género y el nombre su bebé.

👶 Sol Pérez y Guido Mazzoni tendrán un varón y se llamará Marco pic.twitter.com/t7uTf2qVeU — TRONK (@TronkOficial) November 29, 2024

La tierna «gender reveal party» de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Durante el programa del viernes de Cortá por Lozano, Sol Pérez y Guido Mazzoni revelaron el sexo de su bebé. Con un torta que revelaría el misterio y acompañados de todo el panel integrado por Vero Lozano, Mauro Szeta, Vicky Xipolitakis y Vicky «Juariu» Braier la pareja cortó la torta.

Al mostrar la porción se vio que su relleno era de color celeste, señal de que tendrán un varón. Todos en el estudio festejaron y comenzaron a caer globos azules, celebrando que será un nene.»Desde primer momento lo sabía Sol yo le decía ‘para, no creo que lo sientas’ y ella siempre decía que era varón», contó el papá del bebé.

“Yo ya sabía de entrada. Estaba convencida. Capaz me veía más mamá de una nena, porque comparto mucho tiempo con mis sobrinas. Pero no, ¡varoncito!”, comentó Pérez visiblemente emocionada. Luego, la conductora del ciclo le preguntó cómo nombraran a su primer hijo.

«Marco Mazzoni”, dijo, con nombre y apellido. “Yo quería ‘Marco Aurelio’, pero me lo vetaron”, agregó Guido. “¡Era un montón!”, se defendió Sol. “A mi me gustaba Aurelio solo, pero no, quedamos en Marco”, agregó la mediática. “Buscábamos nombres italianos y ese nos gustó. Es divino”, explicó Mazzoni.

A inicios de octubre la abogada había contado que estaba embarazada en le programa, bromeando diciendo que «se agranda el equipo».