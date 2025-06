A Darío Barassi no le gustó nada lo que le dijo una participante y la echó del programa: «Acompañame»

Darío Barassi echó del estudio a una joven que dijo que le gustaba más Guido Kaczka. Todo ocurrió al aire de Ahora Caigo (eltrece) cuando un participante mandó al frente a su acompañante.

¿Qué le propusiste? No entiendo nada», le dijo el conductor a uno de los concursantes. A lo que el joven respondió: “Que me acompañara acá”. “Pero lo que me dijo”, le advirtió.

Consultado por el actor, continuó con el relato: “Me preguntó ‘¿el que conduce Barassi?’. Yo le dije que sí y me respondió ‘Ay, yo pensé que lo conducía Guido, es mejor’”.

La joven estalló de risa y el conductor no dudó en tomar cartas en el asunto. Fue a buscarla hasta su asiento en la tribuna y le dijo: “Venga, mi amor, venga. Tranquila, tranquila. Deje el micrófono ahí. Deje el micrófono, tranquila. Venga, acompáñame. Venga, mi amor, venga. Yo te voy a mostrar dónde está Guido. ¿Querés verlo a Guido? Vamos a buscarlo a Guido.”

“Luli, me parece que Guido está ahí atrás del decorado, ¿no?”, le preguntó con complicidad a la productora al tiempo que tomaba una silla. “Te vas a quedar sentada en esta silla todo el programa y no te movés. Mirá a la pared… Ahí va a estar Guido. Imagínatelo. Ni agua le dan, ni agua”, lanzó divertido.