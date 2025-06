Cami Mayan habló tras el revés judicial en la causa contra Alexis Mac Allister: “Les queda bien hacerme …” 

Cami Mayán rompió el silencio, tras recibir un duro revés judicial que beneficia a Alexis Mac Allister. La integrante de Luzu Tv habló luego de que se conociera que su demanda contra el futbolista de la Selección Argentina, en la que exige una compensación económica por los años de convivencia en el exterior, se dirimirá en Inglaterra.

Qué dijo Camila Mayán tras el fallo judicial que beneficia a Alexis Mac Allister

“Todo bien, estamos viendo qué hacemos ahora”, dijo Camila Mayán en diálogo con el móvil de A la tarde (América TV). Y aclaró: “Antes de ir a otro lado, hay más instancias. No necesariamente hay que ir directamente… Voy a ver qué hago”.

Sobre el revés judicial a favor del jugador del Liverpool, opinó: “Es más de lo mismo todo. Todos sabemos que las cosas en la Justicia puede demorar muchísimo tiempo, así que es normal, ¿no?”.

Entre los cronistas que la seguían caminando por la calle, uno remarcó que la Justicia hizo lugar a las solicitudes de otras chicas y quiso saber si consideraba que podría haber habido algún uso de contactos. “No tengo contactos en la Justicia, no sé ellos”, sentenció.

Consultada acerca de los dichos de su ex, quien dijo que era ella quien había decidido hacer público el escándalo, se defendió: “¿Perdón? Yo no conté cuando él estaba con otra persona, salió por otro lado».

“De hecho, yo me enteré de muchas cosas por la tele. El otro día alguien cercano a él habló de un casamiento, no lo dije yo. Yo me tengo que comer todo esto, pero no soy la que va contando las cosas a la prensa o no sé“, sostuvo.

En ese sentido, arriesgó que quieren hacerla quedar como “mediática” porque “les queda mejor a ellos”.