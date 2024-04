Soledad Silveyra habló de su salud y confesó de qué la operaron

Hace algunas semanas la actriz Soledad Silveyra suspendió la obra que estaba protagonizando junto a Osvaldo Laport y preocupó a sus seguidores ya que todo se dio por un problema de salud.

En aquel momento no dio muchos detalles acerca de su situación pero, ayer por la tarde compartió en un video en su cuenta de Instagram donde se la veía saliendo de una internación en el Sanatorio Otamendi.

«No se asusten, estoy bien‍ Muy agradecida con todo el personal del Sanatorio Otamendi y con la Dra Echeverria por el cuidado y respeto. Ya en casa descansando, los quiero», escribió junto al video para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Por qué Soledad Silveyra tuvo que ser operada

«Bueno, ya me voy operadita. He sido muy bien cuidada. Estoy muy agradecida a todo el personal», dijo Solita en un animado video en el que mostraba los pasillos del sanatorio donde fue atendida en los últimos días.

Esta intervención se da a pocas semanas de haber estrenado La fuerza del cariño, en el Teatro Comafi y de su suspensión por un problema médico de ella. En ese entonces, Soledad había contado: «Estoy con una férula en la pierna y con dos semanas de reposo absoluto. La pasé muy mal con mi pierna”.

“Me falta mi rodilla todavía, mi cabecita un poco, pero ya estoy», afirmó este jueves la reconocida actriz en esa grabación que subió a su cuenta de Instagram.

Y respecto a cuál fue la causa de su operación, ella expresó: «No les puedo decir porque no queda muy bien decir de qué me operaron pero ya estoy muy bien».

Ante la gran cantidad de mensajes que le llegaron en ese posteo, ella decidió hablar. Lo hizo en diálogo con Teleshow, cuando detalló: “Me tenían que sacar un quistecito pero estoy perfecta. La verdad estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro pero bueno, qué se le va a hacer”.

Que fue lo que se dijo cuándo se tuvo que levantar la obra de teatro que protagonizaban Osvaldo Laport y Soledad Silveyra

La obra teatral La fuerza del cariño fue cancelada antes de tiempo por los problemas de salud de la actriz.

En ese entonces, Guido Záffora había explicado: «La obra seguía hasta el 31 de marzo. El tema es que hablé con uno de los productores y lo que me cuentan es que Solita se había caído en su casa, se lastimó la rótula. La verdad es que ella no puede caminar, estaba con una bota, le costaba mucho»

Frente a una ola de diferentes versiones respecto a motivo detrás de la suspensión teatral, Soledad dio su palabra en diálogo con el programa Intrusos (América TV).

«El tema es que tengo 20 días de reposo por el médico. La rodilla se luxó, Distefano me sacó el líquido, soy otra mujer, se me fue el dolor. Entonces yo le plantee a la producción que el lunes lo volvía a ver a Distefano», contó en ese entonces Silveyra.

Respecto al final de la obra, había confesado en dicho programa: «Creo que con cierto acierto decidieron levantarlo. Si tengo 20 días de reposo no tiene sentido… Pero estoy muy bien, muy tranquila, armando mi futuro».

Con información de Revista Gente