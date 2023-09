La muerte de Silvina Luna: «Era la luz de Gran Hermano», dijo Soledad Silveyra, al borde del llanto

Marley condujo un programa especial con el que Telefe despidió a Silvina Luna. En ese contexto Soledad Silveyra estuvo como invitada y se emocionó al recordar el paso de la modelo por Gran Hermano. Solita también pidió justicia por la muerte de Silvina Luna.

“Es un momento muy difícil. Yo no quería venir porque no quería lagrimear en cámara”, dijo Solita en el inicio de la charla.

“Estoy acá recordando a ese Gran Hermano donde ella era la luz de la casa”, recordó Solita sobre el reality con el que Silvina Luna se hizo famosa.

“Tanta injusticia. Me cuesta creer por qué tanto… Quiero ser cuidadosa, sobre todo por Ezequiel. Todo el mundo sabe que desgraciadamente sigue en la morgue… ¡Ay, perdón!”, señaló. Segundos después se puso unos lentes de sol.

“Es muy duro por todo lo que pasó la chiquitina, habiendo sido lo que fue en la casa. Ella era la luz, el meneaíto”, rememoró Silveyra.

«No sé qué hacer», dijo otra víctima de Aníbal Lotocki

Silvina Di Raimondo, otra presunta víctima de Aníbal Lotocki, se quebró al hablar de las consecuencias de su operación. Ocurrió al aire de Implacables, el programa de El Nueve.

“Yo tengo unos granulomas que me los detectaron los del SAME, primero tuve fiebre y él me decía ‘ponete hielito’ y después tuve pus”, dijo la expaciente.

“Me quiero morir, me quiero matar. Me decis que esto puede seguir y es tremendo mirar a mi hija y a mis amigos. No sé qué hacer”, dijo angustiada.