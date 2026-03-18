Guerra pop: Tini y Emilia se enfrentan mientras Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes eligen su bando

El universo del pop argentino atraviesa un sismo cuyas ondas expansivas llegaron hasta el círculo más íntimo de la Selección Nacional. Lo que comenzó como un rumor de pasillo se transformó en una realidad digital: Tini Stoessel dejó de seguir a Emilia Mernes en Instagram.

El gesto de Tini Stoessel, detectado por los radares de los fanáticos, no solo confirmó el quiebre de una de las amistades más icónicas de la industria (que dio éxitos como «La Original») con Emilia Mernes, sino que obligó a otras figuras de peso a marcar posición.

En las últimas horas, los movimientos de Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes en redes sociales han sido interpretados como un respaldo silencioso pero contundente hacia Tini, dejando a Emilia en una posición de creciente aislamiento dentro del star system local.

Emilia vs. Tini | El origen del conflicto: ¿celos, estilistas o traición profesional?

Aunque ninguna de las artistas ha emitido un comunicado oficial, las hipótesis sobre la ruptura del vínculo —que incluía colaboraciones recientes como «Blackout»— apuntan a una sumatoria de conflictos profesionales. Según trascendió en portales especializados como Ciudad Magazine y diversas fuentes del espectáculo, el detonante habría sido la decisión de Emilia de incorporar a su equipo de trabajo a estilistas y bailarines que formaban parte del núcleo de confianza de Tini.

Este movimiento fue interpretado en el entorno de Stoessel como una «falta de códigos» profesionales. A esto se le suma la llamativa ausencia de Mernes en shows clave de Tini y la formación de un nuevo bloque de poder: la alianza incondicional entre Tini y María Becerra, quien también se habría distanciado de la intérprete de «.mp3».

Emilia vs. Tini | Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes: la balanza de la «Scaloneta»

En medio de este escenario de «lealtades divididas», los usuarios de redes sociales notaron un detalle no menor en las cuentas de las mujeres más influyentes del entorno de la Selección Argentina. Antonela Roccuzzo, siempre cauta en sus movimientos digitales, mantiene su seguimiento y cercanía con Tini Stoessel, mientras que Emilia Mernes no figura en su lista de seguidos.

El mismo patrón se repite con Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, quien ha dado señales de apoyo hacia la «Triple T». Para los analistas de redes, estos gestos son vitales: en un ecosistema donde las amistades se validan a través de interacciones, que las referentes de la «Scaloneta» se inclinen hacia un lado de la balanza le otorga a Tini un blindaje social que Emilia, por ahora, parece haber perdido.

Emilia vs. Tini | El silencio de Emilia y el impacto en la industria

Por el momento, Emilia Mernes ha optado por mantener el follow hacia Tini, una estrategia que muchos interpretan como un intento de no escalar el conflicto o de «esperar que baje la marea». Sin embargo, el daño en la imagen de la «hermandad pop» parece irreversible.

La industria mira con atención este enfrentamiento, ya que ambas artistas comparten sellos, productores y gran parte de su base de fans. Lo que nació como una colaboración artística de vanguardia hoy se ha convertido en el conflicto más comentado del 2026, demostrando que en la era de los algoritmos, un simple clic puede ser el final de una era.