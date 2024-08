Survivor, Expedición Robinson: ¿qué participante eliminado volvió para la unificación?

Finalmente comenzó la segunda etapa de Survivor Expedición Robinson. Este domingo llegó la tan ansiada unificación de cabeza al final del reality de supervivencia conducido por Marley y se definió qué participante eliminado se sumaría al resto de sus compañeros.

Los catorce supervivientes, previamente divididos entre los campamentos Norte y Sur, llegaron a la segunda etapa del reality con una notable mayoría por parte del equipo amarillo. Pero en el primer día de convivencia, antes de disfrutar del banquete otorgado por Marley, los jugadores del equipo Norte recibieron la inesperada noticia de que uno de sus compañeros eliminados, estaría de regreso para sumarse a la competencia.

Qué participante eliminado volvió para la unificación

Los candidatos a regresar eran Agustín Monzón y Martín Colli, fueron los últimos dos en ser eliminados luego de que el campamento Norte perdiera la inmunidad grupal. Ambos participantes tras ser desterrados, fueron enviados a la Isla del Muerto donde tenían «una chance de alcanzar la unificación».

Luego de confirmarse quiénes pasarían a la unificación el jueves, este domingo Marley vistió a los desterrados para ofrecerles la última oportunidad. Agustín y Colli se tuvieron que enfrentar a un desafío de fuerza, velocidad, tiempo y concentración, pero el resultado fue inesperado.

Agustín Monzón se dejó ganar y de esta manera Martín Colli se consagró ganador del desafío. «El premio más grande no está acá, si no en Santa Fe y es el abrazo de toda mi familia. Con la experiencia ya me siento realizado y prefiero dejar esto acá antes del egocentrismo de decir que gano y sigo porque no me importa», explicó el participante a Marley.

Fue así que Colli regresó al juego y la molestia en sus excompañeros fue notable, sobre todo en las participantes mujeres que fueron quiénes más se mostraron en contra de tenerlo como compañero.