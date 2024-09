Susana Giménez fue a Olga y tuvo un mano a mano con Damián Betular y Caro Pardíaco: los detalles

Susana Giménez se prepara para su esperada vuelta a la pantalla chica luego de haber cambiado la fecha de estreno para el 22 de septiembre debido a una cadena nacional presidencial. En las últimas horas, la conductora participo del streaming de Olga junto a Damian Betular y Caro Pardíaco.

Susana Giménez hizo una inesperada confesión: «Yo mentí»

En una charla amena y divertida, con Damián Betular, Susana habló de la postergación del debut de su programa y reveló que Karina Milei llamó a la producción del programa para avisar que iban a interrumpir el primer programa y por ese motivo se tomó la decidieron cancelarlo.

Durante la entrevista Betular no tardó en preguntarle por el escándalo con su ex, que ocurrió hace 26 años atrás, la conductora quedó sorprendida porque confesó que no se acuerda ni lo que hizo ayer, pero el pastelero la ayudó al proponerle realizar un juego en el que le tenía preparados unos ceniceros para lanzarle a una foto de Huberto Roviralta, su exmarido, como una especie de tiro al blanco.

Susana develó que lo que en realidad le había tirado a Roviralta no había sido un cenicero sino, que le lanzó una caja: “No, era una caja, yo mentí”, dijo la conductora al pasar, pero de esta manera echó por tierra lo que pasó a ser una anécdota.

Caro Pardíaco le mostró su «Mundo» a Susana Giménez

Caro Pardíaco se encontró con la diva, la introdujo en su mundo y le enseño el uso de algunas palabras como «Asthetic» (Estético), «Nepobabys» (Hijos de famosos) «Servir Concha» (wow que mesa) «Fomo» (Me esta dando fomo) (me da fiaca) (Pinchó) Cringe (verguenza ajena). Susana dijo que prefiere aprender alemán antes que aprender eso y dijo que habla un poco de francés e italiano.

Susana Giménez sobre Javier Milei: «Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte”.

Previo a ingresar al streaming de Olga, la diva paró a contestarle a los movileros que la esperaban y habló sobre la decisión de cambiar su fecha de estreno del 15 al 22 de septiembre: “Me llamaron de la presidencia, llamó Karina Milei a Fede Levrino (su productor) y le dijo ‘mirá, perdón, pero hay cadena nacional, no pueden debutar‘”.

Susana reconoció el deber de Javier Milei en el Gobierno y lo respaldó nuevamente: “Me encanta todo lo que está haciendo, así que lo apoyo a muerte”.

El periodista de LAM, Alejandro Castelli, se animó a preguntarle a la rubia si lo apoya incluso ‘cuando grita’, a lo que ella respondió que ‘no le importa, porque es cosa de él’: “Grita porque es así calentón, pero ya se va a acostumbrar. Si yo fuera Presidente y hubiera encontrado el Gobierno como estaba, también gritaría y lloraría, más que gritar lloraría”.

Finalmente, volvió a hablar de la relación del mandatario y Yuyito González y sostuvo que ‘no le sorprende’ el amor entre ellos: “Se ve que es enamoradizo el presidente. Él ya estuvo con Fátima (Florez). Cosa de él, el amor es el amor”.