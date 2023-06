Susana Giménez generó polémica al intentar defender a Marley de la denuncia de abuso: «Prescribió»

Susana Giménez reapareció en un evento de moda y ofreció un conferencia de prensa. Allí respondió todas las preguntas que le hicieron los periodistas y se refirió a la presunta denuncia por abuso contra Marley, su amigo.

Primero le consultaron si era cierto que ella no iría a la entrega de los Premios Martín Fierro si le hacían un homenaje a Jorge Rial. Aseguró que eso nunca lo dijo y después aclaró que no va a haber tal homenaje y que ella ya confirmó su presencia en la gala.

Después le consultaron por las declaraciones de Nacha Guevara, que dijo que no le gusta cuando critica a la Argentina, que le ha dado tanto: “Ella es lo que es gracias a la Argentina, no es una estrella internacional. Entonces ahí, no me gusta”.

Susana dijo que justo estaba mirando televisión y vio esas declaraciones. Su primera reacción fue quedarse con la boca abierta y cuestionarse qué le había pasado que estaba hablando así. Luego aseguró que Nacha es “envidiosa” y que estaba buscando notas, previas al debut de su nueva obra teatral “Pijamas”.

Susana Giménez defendió a Marley, tras la denuncia de abuso

Por último, a Susana Giménez le preguntaron por la denuncia hacia Marley por supuesto abuso sexual de un menor de edad. Un joven encapuchado dio detalles en Crónica TV y luego el periodista Ángel de Brito compartió la denuncia realizada en la provincia de Misiones contra Marley y Marcelo Corazza, este último implicado y en prisión por corrupción de menores.

«Marley es una persona maravillosa. Eso debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja», opinó la conductora.

El periodista le dijo que a pesar de haber prescripto no le quita gravedad al hecho, pero la diva dio una polémica respuesta: «Bueno pero eso es ahora, todo este lío. Antes, bueno, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente…».

Fue en ese entonces que el moderador de la conferencia de prensa decidió dar por terminadas las preguntas hacia Susana.

