Susana Giménez y Moria Casán, enfrentadas por la política a días de las PASO 2023

“Todo el mundo sabe por quién voy a votar. Siempre voté por Juntos por el Cambio, siempre lo dije y no voy a cambiar ahora. No cambiaría nunca”, dijo Susana Giménez al ser consultada sobre las elecciones PASO, que se llevarán a cabo el próximo domingo.

Sin embargo, no reveló si se inclinará por Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich, los dos precandidatos que propone Juntos por el Cambio.

Qué dijo Susana Giménez sobre las elecciones PASO 2023

“Confío mucho en los dos candidatos. Creo que lo dos son buenos. Ganará el que tenga que ganar, pero después se van a juntar, porque lo que quieren es que el país levante un poco. Un país tan grande, tan rico, tan poderoso”, analizó durante una entrevista telefónica con Jonatan Viale donde explicó que por encontrarse en Uruguay no podrá votar en las PASO, pero sí en las elecciones generales.

Susana aseguró seguir firme en su postura: “El que mata tiene que morir. Sigo pensando lo mismo. Lo siento muchísimo al que no le gusta, pero es así. Si te matan a tu madre, tus padres, tus hijos, ¿vos qué vas a hacer? ‘Ay, no señor, por favor, quiero justicia’. No. Eso es lo que se oye y eso me aterra, me aterra”.

“Hay varias cosas que me tienen trastornada, por supuesto. La inflación, la inseguridad, la pobreza, todo lo que se dice, que la gente no puede comprar ni comer carne en el país de la carne. Todo me duele, como a todos los argentinos, no soy nada especial. Soy una ciudadana, a todo el mundo le pasa esto”, afirmó.

Qué dijo Moria Casán de las elecciones PASO 2023

Por su parte, Moria Casán expresó su apoyo a la fórmula de Unión por la Patria: Sergio Massa-Agustín Rossi, durante un evento que encabezaron el ministro de Economía y el jefe de Gabinete.

Moria salió muy contenta del evento, con el que pudo compartir “con gente divina, amena, con propuestas interesantísimas, con gente con un hablar llano y relajado tanto de Rossi como de Sergio, que fue un placer escucharlos y nos invitaron a soñar y sobre todo a votar”.

Cabe destacar que si bien siempre se ubicó de ese lado de la grieta, actualmente está más cerca que antes porque se encuentra en pareja con el dirigente peronista Fernando “Pato” Galmarini, ex funcionario nacional y suegro de Sergio Massa.

“Vengo a apoyar sobre todo a Sergio Massa que en este momento sería su suegrastra… Es un hombre brillante que en este momento es el más elevado de todos, como padre, como hijo, como marido y ahora como yerno que es un amor, un hombre de grandes valores, muy amante de su país”.