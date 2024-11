 Tato Young hizo un conmovedor relato tras sobrevivir a un aneurisma: “Toqué la muerte de cerca”

El periodista Gerardo «Tato» Young, reconocido en el ambiente por su trabajo en política y judiciales, tuvo hace un tiempo un accidente cerebro vascular (ACV) por lo cuál debió ser operado de urgencia.

El emotivo relato de Tato Young

Tras ese episodio el periodista y escritor desde su cuenta en X eligió contarle a sus seguidores como se siente: “Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. La medicina me trajo de vuelta, pero no sólo los médicos… también la salud que construí durante mi vida. Y mis hijos, y mi mamá, y mis hermanos, y mis familiares y mis amigos. Y la suerte. Y el sistema de salud. Y la voluntad de tantos, también la mía”, señaló.

Hola. Llevo casi dos meses tomado por una realidad paralela, que me tragó por un tiempo. Los fármacos lo explican, sólo en parte. Otro tanto aquello que todavía no alcanzamos a entender. Quiero contarles algunas cosas. La primera es que la medicina me trajo de vuelta… — Tato Young (@eltatoyoung) November 15, 2024

En los próximos días iré contando algunas cosas. Y agradeciendo. Sólo les adelanto que la experiencia fue brutal. Toqué la muerte de cerca. Y abracé a la vida en sus formas más diversas, con entregas de amor incomparables. Gracias a todos por este viaje, que recién arranca. — Tato Young (@eltatoyoung) November 15, 2024

Que le pasó a Tato Young

El aneurisma se manifestó apenas unos días después de que regresara de un viaje a Bariloche, donde había acompañado a su hijo en su viaje de egresados. Según relató al aire de Radio Mitre su colega María Isabel Sánchez, el periodista había vuelto con un fuerte resfrío. “Vino con una gripe, sin voz los últimos días, pero esto no tiene nada que ver”, aclaró, al recordar el momento en que su compañero comenzó a sentir los primeros síntomas del episodio cerebrovascular.

Según lo publicado por Teleshow, desde el sanatorio emitieron el primer parte médico el 23 de septiembre, informando que Young había sufrido una “hemorragia subaracnoidea, secundaria a ruptura de aneurisma cerebral”. El documento, aunque alertaba sobre la gravedad del cuadro, traía noticias alentadoras: “Se encuentra desvinculado de la ventilación mecánica y sin déficits neurológicos”.

Para sus compañeros y seguidores, fue un golpe tan duro como inesperado. Sánchez lo definió como “un accidente que salió mejor de lo esperado, gracias a Dios. Fue operado y todo salió bien, pero sabemos que es un tema muy delicado”.