Deportivo Riestra quiere a Tim Payne después del Mundial 2026

En una decisión más marketinera que futbolística, Deportivo Riestra buscará generar impacto con la contratación de Tim Payne que está próximo a jugar el Mundial 2026 con Nueva Zelanda.

El defensor causó sensación en las redes sociales a partir de una iniciativa de un influencer argentino que hizo una campaña para sumarle seguidores en Instagram.

El jugador pasó de tener unos pocos miles de seguidores a superar los cinco millones para sorpresa del propio protagonista que agradeció el repentino acompañamiento.

En medio del furor, Riestra intentará establecer un contacto para ficharlo después del Mundial. La operación no es sencilla ya que Payne tiene contrato hasta 2028 en el Wellington Phoenix de Australia.

El club argentino ya demostró su interés por las acciones de marketing pensadas para redes y lo llevó al extremo cuando hizo jugar por un minuto al streamer Spreen en un partido oficial.

Lo cierto es que parece difícil que pueda concretarse y, de haber novedades, se darían luego del Mundial. Nueva Zelanda debutará el lunes 15 de junio con Irán y también compartirá grupo con Egipto y Bélgica.