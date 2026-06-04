Demoras en la zona del puente ferroviario de Cipolletti por trabajos de mantenimiento este jueves

Este jueves se registran demoras en la zona del puente ferroviario de Cipolletti donde se están ejecutando trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 151. La intervención municipal obligó a reducir la circulación.

Las tareas se concentraron a pocos metros de la rotonda que conecta las rutas nacionales 151 y 22, uno de los sectores con mayor tráfico de la ciudad. En el área se reparó un tramo de la calzada afectado por una filtración de agua que había deteriorado la estructura del pavimento.

Qué pasó con la reparación de la calzada sobre la Ruta 151

Según informó la Municipalidad de Cipolletti a Diario RÍO NEGRO, la intervención principal ya fue finalizada. Especificaron que los trabajos incluyeron la corrección del problema causado por la presencia de agua debajo de la carpeta asfáltica.

Desde el Municipio explicaron que, una vez concluida la reparación, es necesario esperar el enfriamiento del material colocado antes de habilitar nuevamente la circulación normal por el sector.

La zona del puente ferroviaria, en cercanías a la rotonda que une las rutas 151 y 22. Foto: archivo.

De esta manera, tránsito avanza de manera reducida debido a las restricciones implementadas. De acuerdo con la información brindada, solo resta completar el tiempo técnico requerido para la consolidación de la reparación realizada en la calzada.

Las autoridades municipales señalaron que la circulación volvería a la normalidad en las últimas horas de este jueves.