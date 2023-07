Tensa entrevista a Jey Mammon: «Voy a los Martín Fierro porque no tengo nada que esconder»

Jey Mammon volvió a hablar en televisión, tras un largo tiempo en silencio. Lo hizo esta tarde en Intrusos entrevistado por Flor de la V. «Cuando salió el tema no tuve reacción«, sostuvo sentado en el estudio de América TV. En la charla habló de la denuncia de abuso en su contra.

«Sentí que era el momento para hablar«, señaló tiempo después, respecto del silencio del último tiempo.

«En esta causa hay muchos testigos a mi favor«, añadió en la entrevista. Jey Mammon había sido acusado de abuso por el joven Lucas Benvenuto.

Sobre el final de la entrevista confirmó que estará presente en los Premios Martín Fierro del próximo domingo en Telefe. «No tengo nada que esconder«, dijo al borde del llanto.

El cruce de Jey Mammon con Pampito y Laura Ubfal en Intrusos

«No vine a limpiar nada«, le aclaró Jey Mammon al panel de Intrusos y señaló que la acusación de Lucas Benvenuto es una «denuncia falsa».

«No le doy cátedra a la televisión«, dijo tiempo después. En ese contexto se cruzó con Laura Ubfal y Pampito, panelistas de Intrusos.

«Inicié acciones legales para demostrar mi inocencia«, dijo en la entrevista Jey Mammon y le aclaró a Ubfal: «Es irresponsable que me comparen con Darthes«.

«Lucas no es una víctima mía«, añadió tiempo después y agregó: No puedo hacer un juicio por la verdad». Luego volvió a criticar contra el panel: «Ustedes me juzgaron durante tres meses«.

En una tensa entrevista también afirmó: «Estuve a punto de matarme. Necesito gritar mi inocencia».

«En un momento nos juntamos dos personas rotas. El mintió deliberadamente», apuntó sobre su relación con Lucas Benvenuto.

Por último instó a denunciar los abusos pero aclaró: «Cuando uno hace una denuncia falsa tiene consecuencias para los hechos verdaderos».

«No me siento juzgado. Fui juzgado en los medios«, cerró.