Tim Ballard, exagente de la CIA, rompió el silencio tras las acusaciones de Viviana Canosa y habló del caso Loan 

Tim Ballard habló en una entrevista exclusiva con América Tv. El exagente de Homeland Security y figura central de la película Sound of Freedom, respondió los interrogantes sobre su vinculación con el caso de Loan Peña, el niño desaparecido en Corrientes, y las acusaciones mediáticas impulsadas por la periodista argentina Viviana Canosa.

Ballard, conocido por su lucha contra la trata de personas, también abordó las denuncias en su contra y su relación con la política estadounidense.

Ballard, quien asegura haber trabajado para la CIA por un breve período, se presentó en Argentina como un héroe en la lucha contra la pedofilia. Intentó contactar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al presidente Javier Milei para ofrecer su colaboración en el caso Loan, además de participar en operativos en la provincia de Buenos Aires.

Sin embargo, su figura está envuelta en controversia: enfrenta múltiples acusaciones por abuso sexual y fraude, aunque él sostiene que cuatro de las seis denuncias en su contra han sido desestimadas y espera que las dos restantes también caigan.

TIM BALLARD Y EL CASO LOAN: DESMIENTE HABER CONOCIDO AL "AMERICANO" El ex agente desmintió haber tenido relación alguna con Nicolás Gabriel Soria, detenido por su presunta participación en la desaparición de Loan.

“Recibí una llamada en 2022 o 2023 advirtiéndome que sería atacado porque represento una amenaza para el mercado negro de la trata, que mueve más de 30 mil millones de dólares al año”, afirmó.

El exagente apuntó contra el abogado Alan Mortensen, quien, según Ballard, representa a traficantes de niños, incluyendo a una figura clave en un caso en Cartagena que inspiró Sound of Freedom. “Mortensen recorre el mundo denunciándome, pero él defiende a los verdaderos traficantes”, aseguró, destacando que los condenados en ese caso están prófugos desde septiembre de 2024.

Ballard también vinculó las acusaciones en su contra a su ingreso a la política: fue candidato a senador por Utah y apoyó la campaña de Donald Trump, lo que, según él, generó enemigos por su postura sobre la trata infantil en la frontera México-Estados Unidos. “Hemos perdido más de 300 mil niños que cruzaron la frontera en los últimos cuatro años sin ninguna investigación. Niños de Argentina, México y Brasil están entre ellos”, denunció.

EXCLUSIVO: TIM BALLARD, EX AGENTE DE LA CIA, ROMPE EL SILENCIO Habla el agente norteamericano que fue vinculado con el caso Loan y la denuncia de Viviana Canosa.

En Argentina, Ballard generó polémica tras ser mencionado por Viviana Canosa, quien afirmó que el exagente tiene información clave sobre el caso Loan Peña. La ministra Bullrich, por su parte, aclaró que no recibió a Ballard debido a las acusaciones en su contra y destacó que el gobierno sigue trabajando activamente en el caso.

EXCLUSIVO | TIM BALLARD LE RESPONDE A VIVIANA CANOSA: "NO SÉ NADA DE LA DENUNCIA"



El ex agente aseguró que no le brindó ningún tipo de información a Viviana Canosa. "Con Canosa solo fui a una cena", aclaró.



🗣️ @rolandogps

👉Seguí en #GPS pic.twitter.com/oa73RjiL8h