¿Todo mal? La interna entre Nicole Neumann y Fabián Cubero por Indiana, su hija mayor

La relación de Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, no estaría atravesando el mejor momento. La joven decidió no viajar a Punta del Este con sus hermanas para estar con su mamá, pero eso no fue todo.

Ahora la modelo viajó España con su pareja Manu Urcera e Indiana tampoco quiso ir con su mamá y el piloto de TC. Así lo detallaron en Intrusos.

Además, en el programa de América, explicaron que hay una feroz interna entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por Indiana.

La adolescente tendría una mejor relación con su papá Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte. Eso no le caería nada bien a la modelo.

«Cubero y Mica iban a ir a Punta Cana con Indiana, pero Nicole no autorizó la salida del país de la menor», indicó Pampito en el programa.

Indiana y la relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero

Con estos antecedentes, el vínculo entre Nicole Neumann y Fabián Cubero, se vuelve a tensionar.

Luego de pasar las fiestas con su papá Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte en reiteradas oportunidades la adolescente decidió no acompañar a su mamá en sus viajes.