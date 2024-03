Todos contra todos en Gran Hermano: fuertes discusiones por el presupuesto, las comidas y los cigarrillos

Hace 3 meses que los participantes de Gran Hermano ingresaron a la casa y arrancaron la convivencia. A pesar del tiempo que llevan organizándose juntos hay un problema que aún no han podido resolver: el presupuesto y lo que invierten en cigarrillos.

«¿Vamos a hablar de la compra o vamos a seguir fingiendo demencia?» cuestionó Catalina, dando así inicio a la charla que generó múltiples discusiones. Todos se reunieron en la cocina para debatir como repartir el presupuesto para la compra semanal y comenzaron el debate.

«Si todo el mundo se va a comprar una pelotud… yo me quiero comprar una pelotud…» dijo Virginia, haciendo referencia a que muchos jugadores piden en la compra semanal algún que otro «caprichito». «Pero eso sería 4 o 5 lucas por cabeza, nos vamos a quedar sin comer» reclamó Darío.

«Y bueno, que fumen menos» propuso la jugadora, por lo que Martín Ku contestó: «Hay que ceder un poco». «El problema acá es que cedemos siempre los que no fumamos» reclamó ella.

Luego, la discusión se intensificó cuando Darío y Manzana comenzaron a discutir. Mientras Federico intentaba explicarle al otro jugador como veía las cosas, él lo seguía interrumpiendo. «Bolud* que duro que sos hermano» dijo el jugador tucumano, visiblemente enojado.

«Míralo a tu machirulo ahí que no aporta un soret*» le dijo Catalina a su amiga Furia, haciendo referencia a que su pareja, Mauro, no estaba siendo parte de la discusión. «Déjalo, que te importa» le contestó Juliana a los gritos.

Mientras la conversación seguía Manzana se cansó de no ser oído y se fue al patio, donde fue seguido por Martín Ku. «No completamos las comidas, hasta que no nos cagu*mos de hambre no van a entender» dijo el participante rionegrino, muy enfadado con sus compañeros.

«¿Cuántos puchos compras vos?» le consultaron a Emmanuel. «2 y 2, si podemos comprar 3» respondió él. «¡Si habíamos dicho 2 cada uno!» respondió enojado Darío. «Nosotros con el 50% pedíamos 3 igual» explicó el cordobés.

Viendo que no iba a salir favorecido en el debate por los cigarrillos, el jugador tomó una decisión. «Saben que, yo voy a hacer esto, los cortes los cobro 3 puchos y las ondas 3» declaró el peluquero, quien presta sus servicios en la casa.

Esto desató nuevamente una discusión con Catalina, la misma pelea, por los servicios de peluquería de Emmanuel y los cigarrillos, fue la que hizo que la jugadora se fuera del certamen hace unos meses atrás, luego de ingresar en el repechaje.